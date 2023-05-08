Увольнение, устрашение и депортация: почему путин спешит с паспортизацией на оккупированных территориях и что не так делает Украина

Позиция украинских чиновников играет на руку Москве

Российский диктатор продолжает использовать "лучшие" практики времен сталинского террора. На днях путин подписал указ, согласно которому украинцы на оккупированных территориях, которые не получат российских паспортов, будут считаться "иностранцами" и, соответственно, могут быть депортированы. Угрожающая ситуация для всех, кто вынужден жить в оккупации, что и говорить. Впрочем, преступные приказы из Москвы уже давно перестали удивлять, а вот реакция украинской власти на путинский указ откровенно сбила с толку: в Офисе омбудсмена посоветовали брать красные книжицы с двуглавой курицей, если это вопрос выживания, а в Минреинтеграции призывали к противоположному — с оккупантами не сотрудничать, паспортов не брать. В какой реально ситуации оказались жители оккупированных городов и чем опасна несогласованность позиции власти, выяснял "Телеграф".

Паспортная удавка

Активная российская паспортизация на Донбассе началась еще в 2019 году, когда путин значительно упростили порядок выдачи паспортов для жителей ОРДЛО. Сначала паспорта России заставляли брать, так называемых, "госслужащих" самопровозглашенных "днр"-"лнр".

"Паспорта тогда получали боевики, сотрудники оккупационных администраций, так называемых "министерств", ну то есть все местные руководители, потому что нельзя было быть каким-то "министром" с украинским паспортом", — рассказывает "Телеграфу" жительница оккупированного Донецка Ирина.

На вокзалах оккупированного Донбасса даже были специальные билетные кассы для тех, кто ехал в рф за паспортами. По разным оценкам документы оккупантов получили от 500 до 600 тысяч человек.

После полномасштабного вторжения и расширения территории оккупации ситуация ухудшилась: брать свои паспорта оккупанты стали заставлять абсолютно всех, кто не уехал. Как происходит такое принуждение?

"Интенсификация выдачи паспортов началась в сентябре прошлого года. Сначала отменили пошлину за получение паспорта. Затем "нагнули" бюджетников: сотрудников коммунальных предприятий, разных слесарей, монтеров и т.д. К ним пришли и сказали: у кого нет паспорта, в течение недели-двух его обязательно надо оформить. Если нет — увольнение. И не факт, что после этого человек где-то сможет устроиться. Поэтому сейчас в пунктах приема документов длинные очереди, списки, даже драки возникают, поэтому россияне работают над тем, чтобы увеличивать количество таких пунктов", – добавляет дончанка Ирина.

По словам уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, оккупанты делают все, чтобы без их документа нельзя было ступить и шагу.

"Мы фиксировали факты, если у тебя нет российского паспорта, тебя ограничивают в социальных выплатах: пенсионеры без российского паспорта не могут получать пенсию, инвалиды не получают социальной помощи, ты не можешь получить ни одну социальную услугу, нельзя устроить ребенка в детский сад, не можешь даже выехать с этой территории без российского паспорта. рф даже создала группы, которые совершают подомовые обходы, переписывают абсолютно всех, кто имеет российский паспорт и кто не имеет. Зафиксированы факты, что к гражданам Украины без российских паспортов было применено физическое насилие и есть группа лиц, которых забрали и вывезли в неизвестном направлении", — объяснял омбудсмен.

Жители оккупированных городов сообщают, что паспортная удавка сжимается все сильнее.

"Например, скоро перестанет существовать, так называемый, "центральный республиканский банк". Теперь он будет российским и людям нужно будет переоформлять счета. Паспорта фейковых республик еще будут действительны до декабря, но в российском банке уже не откроют счет на "паспорт днр", — Рассказывает "Телеграфу" житель оккупированной Макеевки Виталий.- Такая же ситуация уже сейчас возникает в амбулаториях, когда без паспорта тебя уже не примут, потому что там нужен страховой полис, а оформить его можно только с российскими документами. Не будет российского паспорта, не будет и аттестата об окончании обучения в школе. Недавно вот сообщили, что пенсионерам пересчитают пенсию, но, конечно, для этого нужен российский паспорт, и пенсионеры пошли, потому что есть хочется".

Неутешительная ситуация и на территориях, оккупированных после 24 февраля прошлого года. Как рассказал "Телеграфу" первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, гауляйтеры оккупированной части Херсонщины перешли к политике откровенного террора.

"Ситуация у оккупантов сейчас очень сложная: люди не хотят получать паспорта, а планы надо выполнять. Раньше людям обещали какие-то блага за паспорт гражданина россии, но сейчас этого уже нет, началось откровенное давление, ограничения, террор. Например, ограничивают доступ к медицинским услугам: человек обращается в медучреждение, а там ему говорят, что нужен полис страхования российского образца, который оформляется исключительно после получения паспорта. Но отказывают в помощи не наши врачи, а те, кто приехал из россии, наши так не делают, но предупреждают людей что и на них оказывается давление и скоро им запретят лечить тех, у кого нет российского паспорта.

Кроме того, оказывается давление на блокпостах: если нет паспорта рф человека либо просто разворачивают, либо же происходит тщательная проверка человека, его транспорта, информации в смартфоне. Когда люди постоянно с этим сталкиваются, то понятно, что они склоняются больше к тому, чтобы оформить паспорт и иметь возможность как-то передвигаться. Есть угрозы даже лишения родительских прав, когда через отдельных "педагогов" транслируется, что если родители не оформят паспорта, то детей будут отправлять в интернаты. К счастью, зафиксированных подобных случаев пока нет, но такие угрозы носят системный характер", — пояснил Соболевский.

Откровенно циничный акт издевательства произошел на днях в гериатрическом пансионате Каховки. Это заведение, где находятся люди с инвалидностью и пожилые люди, которые не могут сами о себе позаботиться. Оккупанты принудительно выдали паспорта всем подопечным пансионата, и даже сняли об этом пропагандистский сюжет в новостях.

"Эти люди полностью зависят от руководства заведений и вариантов отказаться у них просто нет. Поэтому они уже все с паспортами россии, — добавляет Соболевский. — У оккупационных властей есть соответствующие планы по паспортизации людей, а они не могут их выполнить, поэтому понятно, что они прибегают к террору. Если они не выполнят планы, то их будут менять. Поэтому чтобы спасти уже самих себя и иметь дальше возможность грабить Херсонщину, оккупационные власти готовы к чему угодно, в том числе и к террору".

Впрочем, даже несмотря на такие преступные действия оккупантов, на неподконтрольных территориях остаются люди, которым до сих пор удалось избегать паспортизации.

"Я паспорт не беру. Не хочу. Вплоть до физического отвращения доходит. Но я нахожусь вне оккупационной административной системы и до последнего момента буду откладывать этот шаг", — добавляет дончанка Ирина.

Но, похоже, "последний момент" уже наступает, ведь указ путина согласно которому украинец в оккупации без российского паспорта получит статус "иностранца", автоматически означает депортацию. И это не страшилки СМИ. Подобные намерения фиксируют как в офисе омбудсмена:

"Прямо сообщается — если нет российского паспорта, человек будет выселен, потому что дом будет национализирован, ведь он может принадлежать исключительно гражданам России", — говорит Лубинец.

Так и сами жители в оккупации уже ожидают более радикальных мер принуждения.

"Фантазия у оккупантов работает отлично. Уже очевидно, что следующим шагом будет принуждение переоформить жилье на российские документы. Ну а если не будет документов, то и жилья не будет", — резюмирует Виталий из Макеевки.

Разделение кровью

Но зачем россии вдруг так срочно понадобилось раздать как можно больше своих паспортов? Куда в Кремле спешат? Причин несколько.

Во-первых, чтобы провести мобилизацию среди жителей оккупированных территорий.

"После получения российского паспорта вас могут принудительно мобилизовать, и это тоже мы фиксируем", — заявлял омбудсмен.

"Для России крайне важно, чтобы были участки фронта, где с российской стороны стоят украинцы с недавно оккупированных территорий, – добавляет "Телеграфу " политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Не факт, что такие люди будут активно участвовать в боевых действиях, не факт, что россияне будут им доверять, но важен сам факт существования таких подразделений. Среди них будут погибшие, а смерть близкого человека – это то, что может разделять людей, а не объединять».

Более того, по мнению эксчлена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, речь идет и о мобилизации украинцев в самой россии.

"В этом указе путина очень много моментов, которые непосредственно затрагивают тех переселенцев, которые выехали в россию. Они там не имеют никакого статуса, а если они не граждане россии, то их невозможно мобилизовать, а россия заинтересована в мобилизации именно этих людей", — объясняет Гармаш "Телеграфу".

После получения паспорта жителей могут мобилизовать

Во-вторых, раздача паспортов это фильтрационные мероприятия.

"Вопрос паспортизации перед украинским контрнаступлением — первая проверка на лояльность. Соответственно, граждане, не принимающие российский паспорт, будут попадать под подозрения в нелояльности со стороны российских спецслужб", — добавляет Игар Тышкевич.

В-третьих, "В россии местные выборы 10 сентября, вот к ним они и спешат, — комментирует "Телеграфу" правозащитник Павел Лисянский. — Им необходимо легитимизировать оккупационные администрации во внутриполитической повестке дня россии. А для этого нужно показать, что на этих территориях 3-4 миллиона граждан россии проголосовали за эти народные советы, а если там, например, 700 тысяч человек получат паспорта, а фактически проживает гораздо больше, то, конечно, даже в самой россии этой легитимизации не произойдет, они сейчас даже не могут принять конституцию рф на этих территориях, потому что нет легитимных органов власти согласно российскому законодательству".

"Подарок" пропаганде

На фоне таких планов оккупантов, в медийном поле возникает непонятная дискуссия украинских чиновников. Омбудсмен Дмитрий Лубинец советует брать паспорт, если других вариантов выжить в оккупации нет. А вот вице-премьер-министр Ирина Верещук призывает к противоположному: "Не идите на сотрудничество с оккупантами, не берите российских паспортов. По возможности выезжайте или дождитесь нашей армии".

На самом же деле вопрос кто прав Лубинец или Верещук не стоит вовсе, потому что есть закон "О правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", где в статье 6 четко сказано: "Принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, проживающих на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием потери гражданства Украины".

Лубинец и Верещук не могут прийти к согласию по паспортизации жителей оккупированных территорий

То есть российский паспорт выданный по принуждению, для государства Украина не значит вообще ничего. Однако картинка несогласованности позиций в украинской власти: "Это просто подарок российской пропаганде, — уверяет Тышкевич. — Единственное, что его только не завернули в подарочную обертку. Следующим этапом после паспортизации будет разгон российской пропагандистской машины и вбросы о том, что если возвратится Украина, то все, кто с российскими паспортами подпадают под репрессии. И эта пропаганда при отсутствии свободного доступа к информации начнет действовать".

"Люди, оказавшиеся без защиты, под давлением вынуждены получать паспорта, после такого заявления Верещук как себя будут чувствовать? Скорее всего, они не будут большими сторонниками такой власти. Некоторая часть из них будет бояться дальнейших преследований и соответственно или же будет бежать с продвижением ВСУ, думая, что они потенциальные преступники, а может, некоторая часть и перейдет на сторону россиян и возьмет в руки оружие", — комментирует "Телеграфу" возможные угрозы бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Россия пытается превратить свидетелей в соучастников и, к сожалению, это работает, потому что люди не слышат нормальной артикуляции от Украины: а что будет с людьми, которых принудительно забрали, мобилизовали, заставили взять паспорт? И люди начинают бояться Украины", — резюмирует Гармаш.

И не стоит надеяться, что люди в оккупации этих заявлений из Украины не слышат.

"Конечно, мы это видим и слышим. Уехать? А мы что в ВСУ уже не верим? Не верим, что территории будут освобождены? Здесь люди ждут Украину и их не единицы, а очень много", — подчеркнула дончанка Ирина.