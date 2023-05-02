Украинская писательница и волонтер Тамара Ореха Зерня рассказала, стоит ли украинцам на оккупированных территориях брать российский паспорт

Мне в привате пишут истории с оккупированных территорий. Люди боятся говорить открыто, это ясно.

Оккупационные власти действительно навязывают российские паспорта под угрозой ареста. Действительно, люди, которые отказываются от этих бумажек, попадают в списки неблагонадежных. И автоматически теряют доступ к базовым услугам, медицине, трудоустройству, образованию, социальным выплатам.

Мое мнение таково, что эти бумажки ничтожны в правовом поле. Россияне и здесь выступили новаторами. Никакая другая страна мира не навязывает свое гражданство под угрозой расстрела. В нормальных странах наоборот, претенденты сдают экзамены, подтверждают материальный статус, предоставляют документальные доказательства происхождения предков.

Представляете себе американцев, сажающих туриста в тюрьму, потому что он отказался принять американский паспорт? Вот и я нет.

Русские умудрились исказить само понятие гражданства, то, что они впаривают силой, не имеет никакого отношения к цивилизованному миру.

Поэтому я полностью на стороне нашего омбудсмена. Берите, если это поможет сохранить вашу жизнь. Затем сожжете и забудете как страшный сон. Или оставьте в память страну, которой больше не будет существовать. Так у многих украинцев валяются совковые паспорта.

Украина найдет способ обнаружения коллаборантов не по паспортному признаку. Я думаю, что следующая власть у нас будет умнее и профессиональнее, они без проблем смогут провести отсев.

Источник: Telegram-канал Тамары Ореха Зерна