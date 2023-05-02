Українська письменниця та волонтерка Тамара Горіха Зерня розповіла, чи варто українцям на окупованих територіях брати російський паспорт

Мені у приват пишуть історії з окупованих територій. Люди бояться говорити відкрито, це зрозуміло.

Окупаційна влада дійсно нав'язує російські паспорти під загрозою арешту. Дійсно люди, які відмовляються від цих папірців, потрапляють у списки неблагонадійних. І автоматично втрачають доступ до базових послуг, медицини, працевлаштування, освіти, соціальних виплат.

Моя думка така, що ці папірці є нікчемними у правовому полі. Росіяни і тут виступили новаторами. Жодна інша країна світу не нав'язує своє громадянство під загрозою розстрілу. У нормальних країнах навпаки, претенденти складають іспити, підтверджують матеріальний статус, надають документальні докази походження предків.

Уявляєте собі американців, які садять туриста у тюрму, бо він відмовився прийняти американський паспорт? От і я ні.

Росіяни примудрилися викривити саме поняття громадянства, те що вони впарюють силою, не має ніякого відношення до цивілізованого світу.

Тому я повністю на стороні нашого омбудсмена. Беріть, якщо це допоможе зберегти ваше життя. Потім спалите і забудете як страшний сон. Або залишите на згадку про країну, якої більше не існуватиме. Так у багатьох українців валяються совкові паспорти.

Україна знайде спосіб виявлення колаборантів не за паспортною ознакою. Я думаю, що наступна влада у нас буде розумнішою і більш фаховою, вони без проблем зможуть провести відсів.

Джерело: Telegram-канал Тамари Горіха Зерня