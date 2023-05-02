Російський паспорт в окупації – брати чи не брати? Лубінець вимагає від Верещук пояснити її слова

Омбудсмен упевнений, що не варто відмовлятися від російського паспорта на СОТ, якщо йдеться про виживання людини

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на слова віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук про те, що українцям на окупованих територіях не слід брати російські паспорти. Він має намір звертатися до Кабміну з вимогою пояснити висловлювання віцепрем'єра.

Так, Лубінець вважає, що українцям заради виживання не варто відмовлятися від російського паспорта, якщо вони не мають можливості виїхати з тимчасово окупованої території. Таку думку омбудсмен висловив виданню "Суспільне".

"Я завжди наголошував, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, відповідальність за громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території, несе країна терорист, російська федерація. Отже, ми як держава розуміємо, що у нас немає засобів захисту прав громадян, які перебувають там", — сказав Лубінець.

У такому випадку, за його словами, йдеться про безпеку громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

"Ми розуміємо, що зараз, якщо у громадянина України при огляді (на тимчасово окупованій території, — Ред.) немає російського паспорта, то цілком ймовірно, що він після цього буде заарештований, і просто ми не знатимемо, де він знаходиться ", — підсумував омбудсмен.

Водночас розсудити Дмитра Лубінця та Ірину Верещук взявся радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. На своїй сторінці в Twitter він написав, що й одна, і інша думки мають право на життя.

"У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви можете не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, тортур, — беріть", — пояснив Подоляк.

Українців, які отримали в окупації російський паспорт, щоб вижити, не переслідуватимуть за законом.

"Україна не переслідуватиме громадян, які пасивно одержали "російське громадянство". Ключове — пасивно, під жорстким примусом. Тому що це одна з важливих технологій залякування з боку рф і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", — заявляє радник глави ВП.

Але водночас він додав, що всіх, хто співпрацював із російськими окупантами, обіймав посади в окупаційних адміністраціях і допомагав в організації "референдумів", або брав показово на камеру російський паспорт, відповідатиме перед законом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський диктатор володимир путін прийняв новий указ, який стосується українців на тимчасово окупованих росією територіях. Згідно з ним, громадяни України, які не прийняли громадянство рф в окупації, можуть бути виставлені з країни. Після цього Дмитро Лубінець та Ірина Верещук стали давати коментарі щодо того, чи варто українцям брати російські паспорти. Проте їхні думки кардинально розійшлися. Верещук вважає, що громадянам нашої країни не слід співпрацювати із ворогом та брати паспорта. А омбудсмен, своєю чергою, вважає, що якщо йдеться про виживання, то російський паспорт слід взяти.