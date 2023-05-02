Российский паспорт в оккупации - брать или не брать? Лубинец требует от Верещук объяснить ее слова

Омбудсмен уверен, что не стоит отказываться от российского паспорта на ВОТ, если речь идет о выживании человека

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на слова вице-премьер-министра Ирины Верещук о том, что украинцам на оккупированных территориях не следует брать российские паспорта. Он намерен обращаться в Кабмин с требованием объяснить высказывания вице-премьера.

Так, Лубинец считает, что украинцам ради выживания не стоит отказываться от российского паспорта, если у них нет возможности выехать с временно оккупированной территории. Такое мнение омбудсмен высказал изданию "Суспільне".

"Я всегда подчеркивал, что согласно международному гуманитарному праву, ответственность за граждан, находящихся на временно оккупированной территории, несет страна террорист, российская федерация. Итак, мы как государство понимаем, что у нас нет средств защиты прав находящихся там граждан", — сказал Лубинец.

В данном случае, по его словам, речь идет о безопасности граждан, которые оказались на временно оккупированных территориях.

"Мы понимаем, что в настоящее время, если у гражданина Украины при осмотре (на временно оккупированной территории, — Ред.) нет российского паспорта, то вполне вероятно, что он после этого будет арестован, и просто мы не будем знать, где он находится", — подытожил омбудсмен.

В то же время рассудить Дмитрия Лубинца и Ирину Верещук взялся советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter он написал, что и одно и второе мнение имеют право на жизнь.

"В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, — берите", — объяснил Подоляк.

Украинцев, которые получили в оккупации российский паспорт, чтобы выжить, не будут преследовать по закону.

"Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключевое — пассивно, под жестким принуждением. Потому что это одна из важных технологий запугивания со стороны рф и безусловный признак системного геноцидного формата войны", — заявляет советник главы ОП.

Но в то же время он добавил, что всех, кто сотрудничал с российскими оккупантами, занимал должности в оккупационных администрациях и помогал в организации "референдумов", или брал показательно на камеру российский паспорт, будет отвечать перед законом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский диктатор владимир путин принял новый указ, который касается украинцев на временно оккупированных россией территориях. Согласно ему, граждане Украины, которые не приняли гражданство рф в оккупации, могут быть выдворены из страны. После этого Дмитрий Лубинец и Ирина Верещук стали давать комментарии относительно того, стоит ли украинцам брать российские паспорт. Однако их мнения кардинально разошлись. Верещук считает, что гражданам нашей страны не следует сотрудничать с врагом и брать паспорт. А омбудсмен в свою очередь считает, что если речь идет о выживании, то российский паспорт следует взять.