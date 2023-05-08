Звільнення, залякування та депортація: чому путін поспішає з паспортизацією на окупованих територіях і що не так робить Україна

Позиція українських високопосадовців грає на руку Москві

Російський диктатор продовжує використовувати "кращі" практики часів сталінського терору. Днями путін підписав указ за яким українці на окупованих територіях, що не отримають російських паспортів, вважатимуться "іноземцями" і, відповідно, можуть бути депортовані. Загрозлива ситуація для всіх, хто вимушений жити в окупації, що і казати. Втім, злочинні накази з Москви вже давно перестали дивувати, а от реакція української влади на путінський указ відверто спантеличила: в Офісі омбудсмена порадили брати червоні книжки з двоголовою куркою, якщо це питання виживання, а в Мінреінтеграції закликали до протилежного — з окупантами не співпрацювати, паспортів не брати. В якій реально ситуації опинилися мешканці окупованих міст, та чим небезпечна неузгодженість позиції влади, з'ясовував "Телеграф".

Паспортний зашморг

Активна російська паспортизація на Донбасі почалася ще у 2019 році, коли путін значно спростив порядок видачі паспортів для жителів ОРДЛО. Та спочатку паспорти рф змушували брати, так званих, "держслужбовців" самопроголошених "днр"-"лнр".

"Паспорти тоді отримували бойовики, співробітники окупаційних адміністрацій, так званих "міністерств", ну тобто всі місцеві керівники, тому що не можна було бути якимось "міністром" з українським паспортом", — розказує "Телеграфу" мешканка окупованого Донецька Ірина.

На вокзалах окупованого Донбасу навіть були спеціальні квиткові каси для тих, хто їхав в рф за паспортами. За різними оцінками документи окупантів отримало від 500 до 600 тисяч людей.

Після повномасштабного вторгнення і розширення території окупації, ситуація погіршилась: брати свої паспорти окупанти стали змушувати абсолютно всіх, хто не виїхав. Як відбувається такий примус?

"Інтенсифікація видачі паспортів почалася у вересні минулого року. Спочатку скасували мито за отримання паспорта. Потім "нагнули" бюджетників: співробітників комунальних підприємств, різних слюсарів, монтерів, тощо. До них прийшли і сказали: у кого немає паспорту, протягом тижня-двох його обов'язково треба оформити. Якщо ні — звільнення. І не факт, що після цього людина десь зможе влаштуватися. Тому зараз у пунктах прийому документів довжелезні черги, списки, навіть бійки виникають, тому росіяни працюють над тим, щоб збільшувати кількість таких пунктів", — додає дончанка Ірина.

За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, окупанти роблять все, щоб без їхнього документу не можна було ступити й кроку.

"Ми фіксували факти, якщо у тебе немає російського паспорту, тебе обмежують у соціальних виплатах: пенсіонери без російського паспорта не можуть отримувати пенсію, інваліди не отримують соціальну допомогу, ти не можеш отримати жодну соціальну послугу, не можна влаштувати дитину у дитячий садок, не можеш навіть виїхати з цієї території без російського паспорту. РФ навіть створила групи, які роблять побудинковий обхід, переписують абсолютно всіх, хто має російський паспорт і хто не має. Зафіксовані факти, що, до громадян України без російських паспортів було застосоване фізичне насилля і є група осіб яких забрали й вивезли у невідомому напрямку", — пояснював омбудсмен.

Мешканці окупованих міст повідомляють, що паспортний зашморг стискається все сильніше.

"Наприклад, скоро припинить існувати, так званий, "центральний республіканський банк". Тепер він буде російським і людям потрібно буде переоформлювати рахунки. Паспорти фейкових республік ще будуть дійсними до грудня, але в російському банку вже не відкриють рахунок на "паспорт днр", — розказує "Телеграфу" мешканець окупованої Макіївки Віталій. — Така ж сама ситуація вже зараз виникає в амбулаторіях, коли без паспорта тебе вже не приймуть, бо там потрібен страховий поліс, а оформити його можна лише з російськими документами. Крім того, залякали випускників: не буде російського паспорта, не буде і атестату про закінчення навчання у школі. Нещодавно от повідомили, що пенсіонерам перерахують пенсію, але, звісно, для цього потрібен російський паспорт, і пенсіонери пішли, бо їсти хочеться".

Невтішна ситуація і на територіях, які були окуповані після 24 лютого минулого року. Як розповів "Телеграфу" перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, гауляйтери окупованої частини Херсонщини перейшли до політики відвертого терору.

"Ситуація у окупантів зараз дуже складна: люди не хочуть отримувати паспорти, а плани треба виконувати. Раніше людям обіцяли якісь блага за паспорт громадянина рф, та зараз цього вже немає, почався відвертий тиск, обмеження, терор. Наприклад, обмежують доступ до медичних послуг: людина звертається до медзакладу, а там їй кажуть, що потрібен поліс страхування російського зразка, який оформлюється виключно після отримання паспорту. Та відмовляють в допомозі не наші лікарі, а ті, хто приїхав з рф. Наші так не роблять, але попереджають людей, що і на них чиниться тиск і скоро їм заборонять лікувати тих, у кого немає російського паспорту.

Крім того, чиниться тиск на блокпостах: якщо немає паспорту рф людину або ж просто розвертають, або ж відбувається ретельна перевірка людини, її транспорту, інформації в смартфоні. Коли люди постійно з цим стикаються, то зрозуміло, що вони вже схиляються більше до того, щоб оформити паспорт та мати змогу якось пересуватись. Є погрози навіть позбавлення батьківських прав, коли через окремих "педагогів" транслюється, що якщо батьки не оформлять паспорти, то дітей будуть відправляти в інтернати. На щастя зафіксованих подібних випадків поки немає, але такі погрози носять системний характер", — пояснив Соболевський.

Відверто цинічний акт знущання трапився днями в геріатричному пансіонаті Каховки. Це заклад, де перебувають люди з інвалідністю та люди похилого віку, які не можуть самі про себе потурбуватись. Окупанти примусово видали паспорти всім підопічним пансіонату, та навіть зняли про це пропагандистський сюжет у новинах.

"Ці люди повністю залежать від керівництва закладів і варіантів відмовитись у них просто немає. Тому вони вже всі з паспортами рф, — додає Соболевський. — У окупаційної влади є відповідні плани по паспортизації людей, а вони не можуть їх виконати, тому зрозуміло, що вони вдаються до терору. Якщо вони не виконають плани, то їх будуть міняти. Тому щоб врятувати вже самих себе і мати далі можливість грабувати Херсонщину, окупаційна влада готова будь до чого, в тому числі і до терору".

Втім, навіть попри такі злочинні дії окупантів, на непідконтрольних територіях лишаються люди, яким до цього часу вдалося уникати паспортизації.

"Я паспорт не беру. Не хочу. Аж до фізичної огиди доходить. Та я знаходжуся поза окупаційною адміністративною системою і до останнього моменту буду відтерміновувати цей крок", — додає дончанка Ірина.

Та схоже "останній момент" вже наступає, адже указ путіна згідно з яким українець в окупації без російського паспорта отримає статус "іноземця", автоматично означає депортацію. І це не жахалки ЗМІ. Подібні наміри фіксують як в офісі омбудсмена:

"Прямо повідомляється — якщо немає російського паспорта, людина буде виселена, бо будинок буде націоналізований, адже він може належати виключно громадянам рф", — каже Лубінець.

Так і самі мешканці в окупації вже очікують більш радикальних заходів примусу.

"Фантазія в окупантів працює відмінно. Вже очевидно, що наступним кроком буде примус переоформити житло на російські документи. Ну а якщо не буде документів, то і житла не буде", — резюмує Віталій з Макіївки.

Розділення кров'ю

Але навіщо рф так раптом знадобилося роздати якомога більше своїх паспортів? Куди в Кремлі поспішають? Причин декілька.

По-перше, щоб провести мобілізацію серед мешканців окупованих територій.

"Після отримання російського паспорта вас можуть примусово мобілізувати, і це також ми фіксуємо", — заявляв омбудсмен.

"Для росії вкрай важливо, щоб були ділянки фронту, де з російської сторони стоять українці з нещодавно окупованих територій, — додає "Телеграфу" політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. — Не факт, що такі люди будуть брати активну участь у бойових діях, не факт, що росіяни будуть їм довіряти, але важливий сам факт існування таких підрозділів. Серед них будуть загиблі, а смерть близької людини це те, що може розділяти людей, а не об'єднувати".

Більш того, на думку ексчлена української делегації у Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, мова йде і про мобілізацію українців в самій росії.

"В цьому указі путіна дуже багато моментів, які безпосередньо торкаються тих переселенців, які виїхали до росії. Вони там не мають ніякого статусу, а якщо вони не громадяни рф, то їх неможливо мобілізувати, а росія зацікавлена в мобілізації саме цих людей", — пояснює Гармаш "Телеграфу".

Після отримання паспорту жителів можуть мобілізувати

По-друге, роздача паспортів це такі собі фільтраційні заходи.

"Питання паспортизації перед українським контрнаступом — перша перевірка на лояльність. Відповідно громадяни, що не беруть російський паспорт, будуть потрапляти під підозри у нелояльності з боку російських спецслужб", — додає Ігар Тишкевич.

По-третє, "В росії місцеві вибори 10 вересня, от до них вони і поспішають, — коментує "Телеграфу" правозахисник Павло Лисянський. — Їм необхідно легітимізувати окупаційні адміністрації у внутрішньополітичному порядку денному рф. А для цього треба показати, що на цих територіях 3-4 мільйони громадян рф проголосували за ці народні ради. А якщо там, наприклад, 700 тисяч людей отримають паспорти, а фактично проживає набагато більше, то ясна річ, що навіть в середині рф цієї легітимізації не відбудеться. Вони зараз навіть не можуть прийняти конституцію рф на цих територіях, тому що немає легітимних органів влади згідно російського законодавства".

"Подарунок" пропаганді

На фоні таких планів окупантів, в медійному полі виринає незрозуміла дискусія українських високопосадовців. Омбудсмен Дмитро Лубінець радить паспорт брати, якщо інших варіантів вижити в окупації немає. А от віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликає до протилежного: "Не йдіть на співпрацю з окупантами, не беріть російських паспортів. За змоги виїжджайте або дочекайтеся нашої армії".

Насправді ж питання хто правий Лубінець чи Верещук не стоїть зовсім, бо є закон "Про правовий режим на тимчасово окупованій території України", де в статті 6 чітко сказано: "Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України".

Лубінець та Верещук не можуть дійти згоди щодо паспортизації жителів окупованих територій

Тобто російський паспорт виданий під примусом, для держави Україна не значить взагалі нічого. Однак картинка неузгодженості позицій в українській владі: "Це просто таки дарунок російській пропаганді, — запевняє Тишкевич. — Єдине що його тільки не загорнули в подарункову обгортку. Наступним етапом після паспортизації буде розгін російської пропагандистської машини та вкиди про те, що якщо повертається Україна, то всі хто з російськими паспортами підпадають під репресії. І ця пропаганда за відсутності вільного доступу до інформації почне діяти".

"Люди, які опинились без захисту, під тиском змушені отримувати паспорти, після такої заяви Верещук як себе будуть відчувати? Скоріш за все, вони не будуть великими прихильниками такої влади. Деяка частина з них буде боятися подальших переслідувань і відповідно або ж тікати з просуванням ЗСУ, думаючи, що вони потенційні злочинці, а може деяка частина і перейде на бік росіян і візьме до рук зброю", — коментує "Телеграфу" можливі загрози колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Росія намагається перетворити свідків на співучасників і, на жаль, це працює, бо люди не чують нормальної артикуляції від України: а що ж буде з людьми, яких примусово забрали, мобілізували, змусили взяти паспорт? І люди починають боятися України", — резюмує Гармаш.

І не варто сподіватись, що люди в окупації цих заяв з України не чують.

"Звісно, ми це бачимо і чуємо. Виїхати? А ми що в ЗСУ вже не віримо? Не віримо, що території будуть звільнені? Тут люди чекають Україну і їх не одиниці, а дуже багато", — підкреслила дончанка Ірина.