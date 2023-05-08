Зрозуміти і пробачити? Як українці ставляться до отримання паспорта росії в окупації — опитування

Українці з розумінням ставляться до тих, хто отримує російський паспорт в окупації

Тільки кожен п’ятий українець вважає, що їхні співгромадяни в жодному разі не повинні отримувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Опитування показало, що лише 2,8% українців вважають, що мешканцям окупованих територій обов'язково варто оформлювати російський документ.

Відповіді на запитання анкети про те, чи можна громадянам України на окупованих територіях отримувати російські паспорти, розподілилися так:

Так, у всіх випадках – 2.8%

Так, але виключно за умови, якщо це збереже їхнє життя та свободу — 70,5%

Ні, ні в якому разі не можна — 19,2%

Важко відповісти — 7,5

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років та старше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав українців не відмовлятися від російських паспортів, якщо вони не мають можливості виїхати з тимчасово окупованої території.