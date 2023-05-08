Главарь "днр" захотел переименовать Донецк

Коллаборанты на оккупированных территориях продолжают издавать абсурдные "указы"

В россии близится сакральная дата 9 мая, во время которой там несмотря на массовую отмену парадов традиционно начинается праздник "победобесия". Не отставать решили и путинские марионетки на оккупированных украинских территориях.

Так главарь террористической организации "днр" денис пушилин издал "указ", согласно которому город Донецк три дня в году будет именоваться Сталино.

Так в тексте говорится, что такое название Донецк будет носить три дня, а именно:

9 мая — в день завершения "великой отечественной войны" (как в россии именуют часть Второй мировой войны);

22 июня — день начала "ВОВ";

8 сентября — день освобождения города от нацистских захватчиков.

Для справки: Донецк был построен вокруг металлургического завода, основанного валлийцем Джоном Юзом и поначалу он именовался Юзовкой. В 1929 советские власти переименовали его в Сталино и это имя оставалось за городом до 1961 года, когда его переименовали еще раз в Донецк.

Напомним, оккупанты не в первый раз занимаются переименованием географических объектов на временно оккупированных территориях. Так в Мелитополе местные гауляйтеры решили переименовать ряд улиц, теперь там появились улицы названные в честь уничтоженного главаря "днр" александра захарченко и пропагандистки дарьи дугиной.