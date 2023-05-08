Ватажок "днр" захотів перейменувати Донецьк

Колаборанти на окупованих територіях продовжують видавати абсурдні "укази"

У росії наближається сакральна дата 9 травня, під час якої там попри масове скасування парадів традиційно починається свято "перемоги". Не відставати вирішили й путінські маріонетки на окупованих українських територіях.

Так ватажок терористичної організації "днр" денис пушилін видав "указ", згідно з яким місто Донецьк три дні на рік іменуватиметься Сталіно.

Так у тексті йдеться, що така назва Донецьк носитиме три дні, а саме:

9 травня — в день завершення "великої вітчизняної війни" (як у росії називають частину Другої світової війни);

22 червня — день початку "ВВВ";

8 вересня – день визволення міста від нацистських загарбників.

Для довідки: Донецьк був побудований навколо металургійного заводу, заснованого валлійцем Джоном Юзом і спочатку він іменувався Юзівкою. У 1929 радянська влада перейменувала його на Сталіно і це ім’я залишалося за містом до 1961 року, коли його перейменували ще раз на Донецьк.

Нагадаємо, окупанти не вперше займаються перейменуванням географічних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Так у Мелітополі місцеві гауляйтери вирішили перейменувати низку вулиць, тепер там з’явилися вулиці названі на честь знищеного ватажка "днр" олександра захарченка та пропагандистки дар’ї дугиної.