У росії збираються судити "мелітопольських партизанів": що відомо

У росії збираються судити п’ятьох українських військових, які нібито були організаторами "терористичного підпілля" у Мелітополі.

За даними росЗМІ, судилище над так званими "мелітопольськими партизанами" відбудеться у Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону.

У росії вигадану кримінальну справу проти українських військових називають "найбільшою за кількістю учасників".

Фігурантами справи є п’ятеро мешканців Мелітополя — контрактник ЗСУ Ігор Горлов, військовослужбовці тероборони Володимир Зуєв, Андрій Голубєв та Олександр Жуков, а також військовий у відставці Юрій Петров, які перебували у "Союзі учасників АТО Мелітополя".

За даними російського слідства, всі вони "планували вибухи в розташуваннях російських військ та місцях роздачі гуманітарної допомоги". Зокрема, їх підозрюють у спробі підриву автомобіля ЗАЗ-1102 біля пункту видачі гуманітарної допомоги, а також у намірах закидати гранатами військову техніку, яка охороняє гуманітарку.

Українців звинувачують за статтями про акт міжнародного тероризму та організацію терористичної спільноти, санкції статей передбачають від десяти до двадцяти років позбавлення волі.

Очікується, що суд розпочнеться наприкінці квітня.

Нагадаємо, що днями в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.