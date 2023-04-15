В россии собираются судить "мелитопольских партизан": что известно

В России собираются судить пятерых украинских военных, которые якобы были организаторами "террористического подполья" в Мелитополе.

По данным росСМИ, судилище над так называемыми "мелитопольскими партизанами" состоится в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

В рф выдуманное уголовное дело против украинских военных называют "крупнейшим по числу участников".

Фигурантами дела являются пятеро жителей Мелитополя — контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также военный в отставке Юрий Петров, которые состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя".

По данным российского следствия, все они "планировала взрывы в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи". В частности, их подозревают в попытке подрыва автомобиля ЗАЗ-1102 около пункта выдачи гуманитарной помощи, а также в намерениях забросать гранатами военную технику, охраняющую раздающих гуманитарку.

Украинцев обвиняют по статьям об акте международного терроризма и организации террористического сообщества, санкции вменяемых статей предусматривают от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Ожидается, что суд начнется в конце апреля.

Напомним, что на днях в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.