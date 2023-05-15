На оккупированных территориях паника из-за контрнаступления ВСУ: что происходит на юге Украины

Становясь на путь предательства Украины, эти люди, вероятно, ожидали совсем другой жизни

Украинское контрнаступление очень беспокоит предателей Украины на оккупированных территориях, на жизнь которых и без того часто покушаются. Они стремятся сбежать в россию, но новое российское "начальство" запрещает выезжать многим из них.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

В частности коллаборанты крайне неуютно чувствуют себя на оккупированных территориях Херсонской области, их накрывает паника, многие уже сбежали в рф, но оккупанты препятствуют этому.

"Коллаборанты на временно оккупированной территории Херсонской области массово убегают в РФ. Среди изменников на ТОТ распространяются панические настроения, и многие из них уже уехали с территории Украины. При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но те все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", – рассказал Владислав Назаров.

Аналогичная ситуация наблюдается и на оккупированной части Запорожской области. Там те, кто пошел на сотрудничество с врагом, теперь пытаются сбежать в рф, однако их "начальство" не дает многим выехать.

Становясь на путь предательства Украины, эти люди, вероятно, ожидали совсем другой жизни — их не только всюду подстерегает опасность, но и так называемые новые "работодатели" не выполняют обязательств. Например, в Запорожской области россияне перестали платить зарплату сотрудникам оккупационных "администраций", многие из них сидят без денег уже два месяца.

Как сообщал "Телеграф", на фоне паники вокруг контрнаступления ВСУ россияне начали вывозить документацию из административных учреждений оккупированного Энергодара, а из больниц — медицинское оборудование.