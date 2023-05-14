"Бахмут — это прелюдия": у Зеленского заинтриговали новостью о контрнаступлении ВСУ

Украина взяла на себя инициативу в Бахмуте

В Офисе президента Украины заявили, что успешная контратака ВСУ в районе Бахмута — это прелюдия к масштабному контрнаступлению, которое состоит из множества действий.

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Bild.

Он отметил, что то, что Украина взяла на себя инициативу в Бахмуте, не означает, что город будет освобожден завтра, но что тяжелые бои будут продолжаться, а боеспособность россии будет продолжать разрушаться.

"В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению. Это дверь, которая открывает для Украины возможность начать успешное контрнаступление", — говорит Подоляк поясняя, что контрнаступление — это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются.

"Например: Более интенсивный обстрел российской тыловой поддержки — это снижает возможности российской армии. Есть также небольшие локальные подвижки в разных частях Донецкой области. Контрнаступление — это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что главарь ЧВК "Вагнера" пригожин в панике рассказал, чем грозит контратака ВСУ в Бахмуте.

Также мы сообщали, что под Бахмутом с позиций сбежала целая бригада россиян.