Провокация сорвалась? Мэр Энергодара рассказал о странном поведении оккупантов

Мер Энергодара рассказал о ситуации в городеэнергод

Оккупанты Энергодара активнее других готовятся к "жесту доброй воли". На фоне паники вокруг контрнаступления ВСУ россияне начали вывозить документацию из административных учреждений, а из больниц — медицинское оборудование.

Как заявил в комментарии "Телеграфу" мер города Дмитрий Орлов, оккупанты довольно странно вели себя на протяжении последней недели, но по состоянию на сейчас ситуация стабилизировалась и они остаются в городе.

"Похоже, что они либо готовили какую-то провокацию, но она сорвалась, либо готовятся к деоккупации и пытаются забрать во время побега как можно больше. Часть коллаборантов выехали из города, остальные продолжает что-то грабить, конечно, но за последние несколько дней ажиотаж несколько спал — сейчас работа магазинов и аптек возобновляется", — сказал он.

По словам Орлова, на "эвакуацию" населения в Энергодаре согласились чуть более 100 местных, а остальные жители города с 15-тысячным населением ждут ВСУ у себя дома.

Напомним, что о массовой "эвакуации" оккупанты сообщили перед 9 мая. Они собрались вывозить жителей 20 населённых пунктов, расположенных в 50-70 км от линии фронта.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Подготовка жеста доброй воли или очередная провокация? Что россия устроила на ЗАЭС и как будут освобождать станцию

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты придумали новый способ давления на сотрудников ЗАЭС.