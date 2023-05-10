Оккупанты придумали еще один способ давления на сотрудников ЗАЭС

Эвакуация с оккупированных территорий продолжается

В Запорожской области продолжается объявленная оккупантами эвакуация. В Энергодаре сотрудникам Запорожской атомной электростанции запретили выезжать из города, в то время как их родные готовы вывезти. Правда, не туда куда обещают.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В анонсе эвакуации отмечалось, что людей будут вывозить в Бердянск и Кирилловку. Размещать обещали на базах отдыха и гостиницах. Однако доверившихся и уехавших с оккупантами вывезли в Ростовскую область. Они живут в палаточных городках.

Несмотря на заявленную эвакуацию для 18 населенных пунктов, оккупанты не в состоянии ее нормально организовать. В частности, на АЗС оккупированных территорий Запорожской области есть перебои с бензином. Также в некоторых населённых пунктах раньше прекратили учебный год, а магазины закрываются. Количество багажа в эвакуацию ограничено, а животных предлагают бросить на произвол судьбы.

Объявления об эвакуации — животные под запретом

Ранее "Телеграф" сообщал, что на ЗАЭС российские кафиры разместили взрывчатку. Одновременно с эвакуацией из прифронтовой зоны на оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация.