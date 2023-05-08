Жители оккупированных городов: без российского паспорта уже не лечат и угрожают забрать жилье

Интенсификация выдачи паспортов началась в сентябре прошлого года

Украинцы, проживающие в оккупации, рассказали "Телеграфу", каким образом оккупационные администрации заставляют людей получать российские паспорта.

"Например, скоро перестанет существовать, так называемый, "центральный республиканский банк". Теперь он будет российским и людям нужно будет переоформлять счета. Паспорта фейковых республик еще будут действительны до декабря, но в российском банке уже не откроют счет на "паспорт днр", — Рассказывает "Телеграфу" житель оккупированной Макеевки Виталий.- Такая же ситуация уже сейчас возникает в амбулаториях, когда без паспорта тебя уже не примут, потому что там нужен страховой полис, а оформить его можно только с российскими документами. Не будет российского паспорта, не будет и аттестата об окончании обучения в школе. Недавно вот сообщили, что пенсионерам пересчитают пенсию, но, конечно, для этого нужен российский паспорт, и пенсионеры пошли, потому что есть хочется". Фантазия у оккупантов работает отлично. Уже очевидно, что следующим шагом будет принуждение переоформить жилье на российские документы. Ну а если не будет документов, то и жилья не будет".

А в оккупированном Донецке, по словам местной жительницы Ирины, паспорта России заставляют брать под угрозой увольнения.

"Интенсификация выдачи паспортов началась в сентябре прошлого года. Сначала отменили пошлину за получение паспорта. Затем "нагнули" бюджетников: сотрудников коммунальных предприятий, разных слесарей, монтеров и т.д. К ним пришли и сказали: у кого нет паспорта, в течение недели-двух его обязательно надо оформить. Если нет — увольнение. И не факт, что после этого человек где-то сможет устроиться. Поэтому сейчас в пунктах приема документов длинные очереди, списки, даже драки возникают, поэтому россияне работают над тем, чтобы увеличивать количество таких пунктов", – добавляет дончанка Ирина.

На оккупированных территориях Херсонщины звучат угрозы родителям лишить их родительских прав, если не будет гражданства РФ.

"Через отдельных "педагогов" транслируется, что если родители не оформят паспорта, то детей будут отправлять в интернаты. К счастью зафиксированных подобных случаев пока нет, но такие угрозы носят системный характер", — пояснил "Телеграфу" первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Больше о том, почему позиция украинских чиновников играет на руку Москве, а путин так спешит с выдачей паспортов рф на оккупированных территориях вы можете прочитать в статье "Телеграфа" под названием "Увольнение, устрашение и депортация: почему путин спешит с паспортизацией на оккупированных территориях и что не так делает Украина".

Напомним ранее мы писали о трех причинах, почему Россия спешит с паспортизацией в Украине.