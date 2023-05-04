Оккупанты разместили взрывчатку на ЗАЭС: в Украине предупредили об опасности

Оккупанты и раньше использовали машинные отделения энергоблоков в качестве складов боеприпасов

Оккупанты разместили взрывчатку и боевую технику в турбинном отделении на четвертом энергоблоке Запорожской АЭС.

Как сообщает Госинспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ), об этом сообщили представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) во время совещания, которое состоялось 2 мая.

"Новые преступные действия российских оккупантов – очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС и утечки радиоактивных веществ, последствия будут ощущаться далеко за пределами Украины.

Ведомство напоминает, что это далеко не первый случай размещения взрывчатых веществ на территории Запорожской электростанции, так в июле прошлого года факты хранения боевой техники и взрывчатки фиксировались в машинном зале первого энергоблока. А в начале августа сообщалось, что она была размещена и на втором энергоблоке.

Как сообщалось ранее, в средине апреля 2023 года мощный взрыв прогремел возле четвертого энергоблока. Тогда стало известно, что там детонировала российская мина.