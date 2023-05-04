Окупанти розмістили вибухівку на ЗАЕС: в Україні попередили про небезпеку

Окупанти і раніше використовували машинні відділення енергоблоків як склади боєприпасів.

Окупанти розмістили вибухівку та бойову техніку у турбінному відділенні на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС.

Як повідомляє Держінспекція з ядерного регулювання України (ДІЯРУ), про це повідомили представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) під час наради, яка відбулася 2 травня.

"Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значних збитків ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що знаходяться на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і мешканців прилеглих населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС та витоку радіоактивних речовин наслідки будуть відчуватися далеко за межами України.

Відомство нагадує, що це далеко не перший випадок розміщення вибухових речовин на території Запорізької електростанції, томау в липні минулого року факти зберігання бойової техніки та вибухівки фіксувалися в машинному залі першого енергоблоку. А на початку серпня повідомлялося, що її було розміщено і на другому енергоблоці.

Як повідомлялося раніше, у середині квітня 2023 року потужний вибух пролунав біля четвертого енергоблока. Тоді стало відомо, що там детонувала російська міна.