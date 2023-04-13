Укр

Ядерные террористы: на территории Запорожской АЭС взорвалась российская мина

Автор
Максим Яценко
Дата публикации
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На территории ЗАЭС прогремел взрыв, Фото: facebook.com/zapnpp Новость обновлена 13 апреля 2023, 14:16
На территории ЗАЭС прогремел взрыв, Фото: facebook.com/zapnpp. Фото facebook.com/zapnpp

Днем 13 апреля на территории ЗАЭС, где остаются украинские сотрудники, прогремел взрыв

На территории Запорожской АЭС 13 апреля прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел возле машзала четвертого энергоблока.

По информации "Энергоатома", здесь взорвалась российская мина.

Источник отмечает, что оккупанты пытались как можно скорее скрыть следы преступления, чтобы о нем ничего не узнали специалисты МАГАТЭ.

"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, детонировала их мина", — говорится в сообщении.

Также разрыв снаряда слышали и украинские специалисты, которые остаются на станции по сей день.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине отреагировали на попытки москвы оправдать размещение своего оружия на территории Запорожской АЭС, откуда противник льет ракетами по мирным городам.

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#Взрыв #Запорожская АЭС #ЗАЭС