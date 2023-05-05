Начинается? На Запорожье оккупанты запустили масштабную эвакуацию населения (видео)

Людей хотят вывозить в Бердянск

На фоне грядущего контрнаступления ВСУ оккупантам становится все "тревожней". 5 мая гауляйтеры объявили о частичной эвакуации жителей временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Так, гауляйтер временно оккупированной Запорожской области заявил, что с сегодняшнего дня проводится эвакуация детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений вглубь области.

"Будет организовано временное перемещение жителей из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка", — говорит предатель.

Стоит отметить, что все эти населенный пункты расположены в пределах 50-70 километров от линии фронта. Это самые большие населенные пункты — кроме них, в этих пределах есть еще много сел.

Петр Андрющенко подтверждает эту информацию и добавляет, что окупационные власти Запорожья отправили из Бердянска на "эвакуацию" детей 40 автобусов. В первой половине дня по трассе Мариуполь – Запорожье прошло пять колонн автобусов по 5-8 штук в сопровождении военных оккупантов. Около 15:00 возле с. Никольского Мариупольского района также в сопровождении военных обратно зафиксировано 4 автобуса. Два пустых, два с гражданскими.

"Эвакуация на Запорожье. Эвакуация (зачеркнуто) "временное перемещение". От авторов "Паники нет", — комментирует новость Анрющенко.

Тем временем в сети появляются видео, которые подтверждают эвакуацию. Так, например, в городе Пологи по улицам разъезжают машины с громкоговорителями, которые объявляют об эвакуации в Бердянск.

Также в селе Розовка (Пологовский район) можно уже увидеть автобусы для эвакуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии оккупантам раздали памятки с советами на случай контрнаступления ВСУ .

Также мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты паникуют перед контрнаступлением ВСУ.