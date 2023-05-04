Планируют круговую оборону: в Мариуполе оккупанты паникуют перед контрнаступлением ВСУ

Контрнаступление ВСУ выглядит неизбежным в глазах оккупантов

Оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ готовятся к круговой обороне Мариуполя Донецкой области.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, речь идет не только об обороне указанного города.

"Россияне готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне", — сказал он.

Скибицкий уточнил, что враг в усиленном режиме работает над восстановлением инфраструктуры портов, чтобы как можно скорее доставить в Мариуполь военные грузы.

Кроме того, отмечает представитель ГУР, зафиксировано массовое стягивание живой силы врага в захваченные города и населенные пункты, где противник хочет усилить оборону.

Ранее "Телеграф" писал о мнении западных экспертов по поводу контрнаступления ВСУ. Там считают, что рф демонстрирует внутреннюю нерешительность, соперничество и разобщенность на фоне ожидаемого приближения украинских военных. Также сообщалось, что среди россиян растет паника на фоне контрнаступления ВСУ.