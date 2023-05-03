"Кровавая бойня": чего опасаются США из-за контрнаступления ВСУ

В Штатах сделали тревожное заявление из-за ожидаемого контрнаступления ВСУ

В Белом доме считают, что анонсируемое весеннее контрнаступление ВСУ, в ходе которой наши защитники будут освобождать оккупированные россией территории, превратится в "кровавую бойню". То есть, перейдя в наступление, Украина может понести большое количество в живой силе.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на информацию от собеседников в правительстве США.

Так, согласно оценкам, обнародованным Белым домом, число ликвидированных российских оккупантов в Украине за последние месяцы значительно выросло. Только с декабря насчитывается около 20 тысяч убитых россиян и еще 80 тыс., получивших ранения.

По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, практически половина из ликвидированных 20 тысяч военных рф — боевики ЧВК "Вагнера", в частности и зэки, которых евгений пригожин лично собирал по тюрьмам и колониям.

В США считают, что такие ожесточенные боевые действия говорят о том, что после начала контрнаступления ВСУ ситуация может стать еще серьезнее и бойня будет еще более кровавой.

В то же время старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, что во время зимнего наступления рф в Угледаре, Кременной, Марьинке и других местах, российские войска понесли большие потери

"Когда вы атакуете, вы, как правило, несете больше потерь", — отметил Ли.

Учитывая это, он делает предположение, что ожидаемое контрнаступление ВСУ может столкнуться с подобной ситуацией и привести к резкому росту количества жертв среди украинских военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ этой весной.