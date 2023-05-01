Москва не демонстрирует готовность к украинскому контрнаступлению, – CNN

В середине российского военного руководства раздор

Пока контрнаступление Украины выглядит неизбежным, в россии последние несколько дней показали неготовность к нему. Несмотря на месяцы подготовки и вырытые окопы, которые видны даже из космоса, рф демонстрирует внутреннюю нерешительность, соперничество и разобщенность, которые только растут.

Об этом пишет в аналитике на CNN военный журналист Ник Пэйтон Уолш. Называет два примера разобщенности россии. Первым является увольнение заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению михаила мизинцева. Он известен тем, что мог быть связан с кровавыми атаками на Мариуполь. В должности он пробыл меньше года, однако устранять высокопоставленного минобороновца за "мгновение" до столкновения с украинским контрнаступлением Уолш считает сигналом о беспорядке в москве.

Вторым доказательством является новый виток критики власти рф финансистом ЧИК "Вагнер" евгением пригожиным. Заявив о нехватке боеприпасов пригожин заявил о возможности покинуть Бахмут за который россия бьется уже не один месяц. "Предположение о неизбежном провале накануне контрнаступления напоминает серьезную попытку переложить вину", — считает Волш.

Он также отмечает, что время до начала контрнаступления истекает и для Украины важно, что точная дата неизвестна. "Мы не знаем — и этот факт является сильным показателем успеха Украины в начале этого", — пишет журналист. Волш также не считает большие окопы рф хорошим решением в современном мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации на фронте — врагу удалось продвинуться в центр Марьинки. Оккупанты также пытались совершить очередную атаку по Украине ракетами — удалось сбить почти все.