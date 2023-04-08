На оккупированных территориях россияне выкопали мега-окоп: спутниковые фото

Блиндажи сооружают разнорабочие из Средней Азии. Туда их завозят вахтами

На оккупированной россией территории Запорожья враг соорудил огромный окоп, общая протяженность которого более 70 километров. Именно это направление может стать одним из тех, куда вооруженные силы Украины готовятся идти с контрнаступлением.

Об этом в субботу, 8 апреля, на основе изучения спутниковых снимков Sentinel-2 сообщил Центр журналистских исследований, отметив, что протяженность мегаокопа сравнима с расстоянием от Херсона до Николаева.

На данный момент известно, что крайние точки этого укрепления размещаются на западе, а именно в окрестностях села Семеновка и на востоке — в поле за селом Мариновка (Приморский район).

Согласно анализу спутниковых снимков, строительство 70-километровой линии обороны оккупанты приступили еще в сентябре 2022 года. Завершили рыть траншеи они 18 октября.

"Это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад (205 км) и примерное расстояние, например, от Херсона до Николаева или от Вены до Братиславы", — сравнили аналитики.

Также отмечается, что окоп является не единственной линией укреплений врага в Запорожской области. Все они сооружаются разнорабочими из Средней Азии, свозимыми на оккупированные территории вахтами.

Стоит напомнить, что бывший глава внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару объяснил, какие бы окопы ни строили россияне, они не спасут их от контрнаступления ВСУ, ведь против современных методов ведения войны они не работают.

"Нам сегодня не нужно это проходить. И не нужно руководствоваться методикой жукова, бросать людей, как это делают ППК "Вагнер", чтобы взять объект любой ценой. Для нас наши военнослужащие должны быть самыми ценными", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за опасений, связанных с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил, российская армия в ускоренном режиме начала строить линий обороны вдоль ключевых дорог аннексированного Крыма.