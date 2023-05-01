Враг продвигается в Марьинке: свежие карты боев в Украине

Враг не оставляет идею полностью захватить Херсонщину и Запорожскую область

Российские оккупанты не останавливают темпа атак. Враг наступательные действия концентрирует в Донецкой области на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По данным Генштаба, украинские военные отбили более 36 атак врага. Бахмут и Марьинка остаются эпицентрами ожесточенных боев.

Согласно отчету Института изучения войны, враг по-разному ведет атаки на рыхлых участках фронта, в частности на линии Купянск — Сватово — Кременная предпочитает использовать артиллерию.

Карта боев в Украине

Восток

На Купянском и Лиманском направлении не сообщается о наступлении войск рф. Отмечается, что продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы. Однако есть данные о локальных боях. Как сообщают аналитики DeepState, самая сложная ситуация в Серебрянском лесничестве.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте не утихают городские бои. Враг также атаковал Богдановку, Ивановское и Александро-Шультино.

Карта боевых действий в Бахмуте

Враг оказывает давление на Авдеевку со стороны Новобахмутовки и Крутой балки. По данным DeepState, оккупантам удалось взять под контроль почти весь центр Марьинки. Генштаб сообщает о наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлении. Кроме Марьинки войска противника вели наступление у Авдеевки и Первомайского безуспешно. На Шахтерском направлении не прекращаются обстрелы.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг

По данным DeepState, в Херсонской области продолжаются обстрелы левого берега и островов в дельте Днепра вражеской артиллерией. Российские источники предполагают, что войска рф могут пойти в наступление на южном направлении.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" публиковал мнение эксперта — бывшего офицера КГБ, который считает, что во время контрнаступления Украина должна разбомбить точечными ударами военные цели в приграничных регионах россии. Отметим, пока рф пытается нанести ракетный удар по Украине — в ночь на первое мая звучала тревога, в Павлограде сообщили о взрывах.