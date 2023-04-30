Нужно бить прицельно: разведчик назвал цели в россии, по которым должны ударить ВСУ во время контрнаступления

Офицер КГБист считает, что ВСУ необходимо наносить точечные удары по территории рф

В Европе изменили в положительную сторону свое отношение по поводу ударов ВСУ по территории россии, а сами россияне в канун грядущего контрнаступления Украины и вовсе ожидают атаку наших воинов, в частности, на Белгород.

Бывший офицер КГБ и российской разведки Сергей Жирнов в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия" высказал свое мнение по поводу того, стоит ли ВСУ в рамках будущих операций атаковать территорию россии, например, с целью отвлечения от основных ударов.

"Надо разбомбить точечными ударами все военные цели во всех приграничных областях, а именно — в Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Ростове, Краснодарском крае. Все, что есть там военное, по настоящему военное: воинские части, склады боеприпасов, склады техники. Может быть какие-то транспортные узлы, но очень точечными ударами, чтобы не было потерь среди гражданского населения. А заходить не нужно… Более того, украинские войска этим занимаются. Мы же знаем, что в Крыму в прошлом году было. В Крыму были точечные удары, точные, очень классно сделанные. Толи это было с воздуха, толи это был спецназ. И этим нужно заниматься и дальше. Да, без сомнения", — говорит Жирнов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ заявили, что удар по нефтебазе в Севастополе является элементом подготовки к масштабному наступлению.

Также мы сообщали, что неизвестные дроны поселились прямо в москве.