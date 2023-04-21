"Вам придется смириться с этим": в Германии высказались о ракетных ударах ВСУ по россии

Немецкий министр уверен, что удары ВСУ по территории рф — это нормальное явление

Атаки Украины по территории российской федерации являются абсолютно нормальными, если они не угрожают мирным гражданам.

Такую точку зрения выразил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Zeit.

Глава немецкого министерства считает, что для страны, на которую напали, вполне нормально бить в ответ по территории врага. В частности, это нужно делать для нарушения путей снабжения армии противника.

"Пока под атаки не попадают города, гражданские лица, гражданские объекты, вам придется это принять. Неохотно, но это способ, чтобы, например, отрезать пути снабжения…Вам придется смириться с этим", — отметил министр.

Писториус также добавил, что западне страны, которые помогают Киеву оружием, также должны помнить о том, как будет развиваться ход событий. Он отметил, что в связи с этим Украина не получит "определенные типы бомб, которые запрещены по всему миру".

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