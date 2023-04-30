В Бахмуте враг продолжает продвижение: свежие карты боев в Украине

Отбиты почти 60 атак врага в сутки

Российские оккупанты продолжают давить на востоке Украины. Они заявили об атаке на ВСУ на юге ракетами.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Со ссылкой на заявление минобороны россии в отчете сообщается о возможном ударе морского базирования по командному пункту украинской Херсонской группировки.

По информации Генштаба, в эпицентре боев Бахмут и Марьинка. Враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки украинские воины отбили 58 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Белогоровки на Лиманском направлении. Украинские военные продолжают целить тылы оккупантов — россияне заявили об ударе по Брянке западнее Алчевска.

Карта боевых действий в Луганской области

Враг продолжает продвигаться в Бахмуте. DeepState сообщает о захвате медколледжа. Украинские военные все еще имеют доступ к логистическим путям. Войска России также вели наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг в районе Водяное-Опросное враг понес значительные потери и отступил с позиций, свидетельствует DeepState. Наступательные действия по данным Генштаба велись у Авдеевки и Первомайского. В Марьинке продолжаются бои. Кроме Марьинки под ударом окрестности Новомихайловки. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска все чаще отказываются от боевых действий на Марьинском направлении из-за значительных потерь в живой силе, несвоевременной подачи боеприпасов, отсутствия средств индивидуальной защиты и приказа проводить штурм без тяжелой техники и артиллерийской поддержки, отмечается в отчете ISW.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские минобороны заявили о ракетном ударе по командному пункту ВСУ Херсонской группировки войск. Украинские военные не прокомментировали заявление. Враг в это время продолжает обстреливать Запорожскую и Херсонскую области из артиллерии, в частности термобарической артиллерийской системы ТОС-1А. Украинские военные также наносят ответные удары.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал о пожаре на нефтебазе в Севастополе. В оккупированном Крыму 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью около 40 тысяч тонн. Они обеспечивали Черноморский флот России. Атака была совершена дронами, являющимися очередной победой беспилотной авиации, считают эксперты.