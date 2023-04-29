Украинские военные продвинулись под Угледаром: свежие карты боев в Украине

Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке.

Российские войска продолжают давить на востоке Украины и обстреливать как прифронтовые, так и города в глубоком тылу. Оккупанты продвигаются северо-западнее Кременной.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Отмечается, что враг также усилил давление на трассу Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

По данным Генштаба, враг сосредоточил наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки украинские позиции атаковали 48 раз.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг в Харьковской области не атаковал, применял беспилотники для корректировки огня артиллерии. Наступательные действия зафиксированы на Лиманском направлении — в сторону Белогоровки и южнее Дибровы. Кадры с геолокацией показывают, что оккупанты продвинулись в 10 км к северо-западу от Кременной.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте и окрестностях продолжаются бои. По данным Генштаба оккупанты вели безуспешное наступление в сторону Богдановки и Временного Яра. Давление на трассу между Бахмутом и Константиновкой через Часов Яр усиливается. Враг продвинулся у этой дороги. Оккупанты заявили о прорыве вагнеровцев в центре Бахмута, а также об украинских контратаках возле Хромового и Богдановки.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское. По данным аналитиков DeepState, штурм Первомайского достаточно массированный, враг собрал для него резервы. Российские войска, вероятно, разместили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А, средства военного округа, по направлению к Авдеевке и западной части Донецкой области, что указывает на потенциальную подготовку к усилению наступательных операций, отмечают аналитики.

На Марьинском направлении войска рф атаковали в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В западной части Донецкой области украинские войска продвинулись. Согласно кадрам с геолокацией, украинские войска продвинулись юго-западнее Павловки (3 км юго-западнее Угледара). Частичным доказательством является заявление русского минобороны об ударах по позициям ВСУ в этом районе.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают обстреливать юг Украины. Украинские войска наносят удары по российским позициям, в частности в Корсунке Херсонской области.

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал о тренировках украинских военных на байдарках. Заявляется, что они могут использоваться для форсирования Днепра. В оккупированном в это время неспокойно. В Севастополе горит резервуар с топливом — обвиняют в этом беспилотник.