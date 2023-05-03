"Люди и снаряды у них в безлимите": россияне впали в истерику из-за "начала контрнаступления" ВСУ

Паника россиян относительно контрнаступления ВСУ становится все более заметной

На фоне продолжающегося наступления оккупационных войск на востоке Украины, в россии начали заявлять о том, что ВСУ якобы начали там контрнаступление.

В частности, как сообщают российские СМИ, об этом заявил глава ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, а также ряд пропагандистов.

При этом заявления пригожина в целом больше выглядят как упрек в сторону российского минобороны, с которым у него затяжной конфликт. В частности он доложил, что его наемники якобы продвинулись в Бахмуте, однако пожаловался на то, что у них осталось боеприпасов на пару дней. Кроме того, он добавил, что "вагнеровцы" потеряли 116 человек убитыми.

"Снарядный голод острейший, ВСУ начали свое контрнаступление, люди у них и снаряды в безлимите", — заявил пригожин.

При этом он не преминул возможностью ткнуть российское минобороны и отметил, что артиллерийские снаряды "вагнеровцы" не получают.

"У нас запас на несколько дней, никакой реакции", — пожаловался главарь наемников.

Эти слова идут вразрез с заявлениями других пропагандистов, которые сообщают, что ВСУ якобы начали продвигаться в Запорожской области, а не в Бахмуте.

Стоит отметить, что никаких заявлений от Генштаба и других официальных лиц по поводу контрнаступления пока не было, кроме того, согласно заявлениям министра обороны Алексея Резникова подготовка к этому еще не закончена. При этом в россии на фоне подготовки удара ВСУ возникла настоящая паника, а кремлевским пропагандистам уже начали выдавать методички о том, как надо рассказывать россиянам о "наступлении НАТО".