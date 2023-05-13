Подготовка жеста доброй воли или очередная провокация? Что россия устроила на ЗАЭС и как будут освобождать станцию

Пойдут ли оккупанты на подрыв крупнейшей АЭС в Европе

На фоне панических заявлений россиян о начале контрнаступления ВСУ, в Энергодаре, находящемся в оккупации с марта 2022 года, начались тревожные события: захватчики вывозят из административных учреждений все ценное и "эвакуируют" из города сотрудников ЗАЭС и членов их семей, сообщает "Энергоатом".

Поведение оккупантов в Запорожской области может свидетельствовать как о намерениях покинуть захваченные населенные пункты, так и быть подготовкой к обороне городов и атомного объекта, который, по данным МАГАТЭ, российские террористы буквально "нашпиговали" военной техникой и взрывчаткой.

"Телеграф" выяснял, что происходит в Энергодаре и каким образом может быть деоккупирована самая большая в Европе АЭС.

Захватчики "обескровливают" город перед отступлением

Пока в Минобороны подтверждают успехи ВСУ в Бахмуте, откуда бегут целые бригады российских солдат, в оккупированных районах Запорожской области растут тревожные настроения. Так, накануне 9 мая гауляйтеры объявили об " эвакуации " жителей 20 населённых пунктов, расположенных в 50-70 км от линии фронта.

Активнее всего к "жесту доброй воли" готовятся в Энергодаре. Город-спутник ЗАЭС буквально обескровливают – из административных учреждений вывозят всю документацию, из больниц похищают медицинское оборудование, сообщает Генштаб ВСУ. Кроме того, еще несколько дней назад в городе не работали магазины и аптеки, был отключен интернет, а банкоматы и АЗС опустели.

По словам законноизбранного городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, непонятные действия оккупантов продолжались в течение последней недели, однако по состоянию на сегодняшний день гуманитарная ситуация понемногу стабилизируется, а захватчики остаются в городе.

"Похоже, что они либо готовили какую-то провокацию, но она сорвалась, либо готовятся к деоккупации и пытаются забрать во время побега как можно больше. Часть коллаборантов выехали из города, остальные продолжает что-то грабить, конечно, но за последние несколько дней ажиотаж несколько спал — сейчас работа магазинов и аптек возобновляется. Что касается "эвакуации" населения, то согласились на нее чуть более 100 местных, остальные жители города с 15-тысячным населением ждут ВСУ у себя дома", — говорит мэр города в комментарии "Телеграфу" .

С тем, что действия россиян в Запорожской области вполне укладываются в террористическую логику рф и свидетельствуют об осознании оккупантами неизбежности своего поражения, соглашается и военный эксперт Михаил Притула. По его словам, перед капитуляцией армия рф разрушит все, что удастся, а местное население использует для прикрытия во время бегства.

"То, что мы сейчас видим — это подготовка к отступлению. Они похищают все ценное, уничтожают все, что могут уничтожить, вывозят свою агентуру и берут в заложники местных жителей, которых в дальнейшем будут использовать в качестве живого щита на логистических маршрутах. Это отработанная тактика террористов, последствия которой мы уже видели при освобождении других населенных пунктов", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

К тем же террористическим методам относится и используемый россией ядерный шантаж, направленный на запугивание украинцев катастрофой на ЗАЭС и ограничением действий ВСУ во время деоккупации Энергодара. Однако, по словам Михаила Притулы, пока о подрыве атомного объекта речь не идет. Более вероятным сценарием развития событий является выведение из рабочего состояния оборудования и вывоз со станции работников, чтобы обеспечить сбой в работе АЭС.

"Во-первых, устроить этот "подрыв" не так просто, как кажется. На каждом атомном объекте есть система антитеррористической защиты. Маловероятно и то, что они будут удерживать этот объект, ведь понимают, что во время деоккупации ВСУ просто возьмут его в окружение и рано или поздно выбьют их оттуда", — отмечает эксперт.

Штурма Энергодара и ЗАЭС не будет

Запорожская атомная электростанция является самой большой в Европе и третьей по мощности в мире. В случае ее существенного повреждения произойдет ядерная катастрофа, губительный последствия которой ощутит на себе буквально полмира. Понимая это, российские оккупанты регулярно устраивают информационные провокации вокруг якобы остановки работы реакторов, размещают на территории объекта огневые точки и минируют энергоблоки.

По данным "Энергоатома", по состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной ЗАЭС зафиксировано не было. При этом глава НАЭК Петр Котин в эфире Радио Свобода заявил, что российские военные уже провели несколько тренировок быстрой эвакуации с ядерного объекта и вывоза всего награбленного.

"Перед угрозой наступления ВСУ они просто там собираются, чтобы обеспечить свою защиту и чтобы быть в одном месте, чтобы уехать как можно скорее. Я не думаю, что они собираются ее защищать и выстраивать какую-то защиту сейчас. Сейчас они просто там находятся, как в укреплении и просто ожидают эвакуации", — сказал Котин.

Также глава "Энергоатома" заверил, что во время деоккупации ЗАЭС украинские военные будут соблюдать максимальную осторожность для сохранения целостности станции. Со своей стороны, в НАЭК уже занимаются формированием необходимого количества специалистов, способных обеспечить работу станции в первый период после ее деоккупации. Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, а также специалистов других атомных станций.

Из-за высоких рисков повреждения атомного объекта оккупированный Энергодар и захваченная россиянами ЗАЭС не будут освобождаться непосредственно в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По словам специалиста, все заявления и действия оккупационной администрации вокруг ЗАЭС направлены на создание информационного влияния и демонстрации возможных последствий боевых действий в этой части Запорожской области, что является военно-политическим шантажом украинского руководства.

Со своей стороны Украина уже заявила о том, что штурма не будет — Энергодар и ЗАЭС обойдут во время контрнаступления, чтобы предотвратить искусственную техногенную катастрофу, которую могут устроить оккупанты, говорит эксперт.

"Объект остается в оперативном тылу, блокируются логистические возможности поставок и дальнейшее пребывание вражеского гарнизона на территории ЗАЭС теряет всякий смысл. Другими словами, будут созданы предпосылки для добровольного ухода оккупантов с их позиций", — пояснил Дмитрий Снегирев.