Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил, как можно бороться с российским терроризмом

В России сейчас к отдельным военным "экспертам", "философам" и "военкорам" начали поступать посылки с золотыми бюстами, как тот, который презентовали ликвидированному пропагандисту Владлену Татарскому. (К слову, это была блестящая акция, мое почтение). Нужно отметить, что уровень нервозности и страха растет. И это очень хорошо.

Россия — государство террорист. Это было официально признано Верховной радой Украины; в разных формулировках назвали и признали политический режим в России террористическим Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Нидерланды, Словакия, а также Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО и Европейский парламент.

В войне с терроризмом важно уничтожать не только самих террористов — в случае российско-украинской войны это солдат ВС РФ, — но и пропагандистов и агитаторов. В Израиле вообще существует целая методика и дисциплина по уничтожению корней террора, а не исполнителей. Исполнители это пыль, а вот агитаторы — это аккумуляторы террора.

Террор это страх. Поэтому террор перешибается только еще большим страхом. Например, "Моссад" никогда не стремится уничтожить 99% целей. Это и невозможно — да и часто не нужно. Но ликвидируя, скажем, 10% (самых опасных и одиозных), "Моссад" сеет атмосферу страха среди остальных 90%. И это ключ: человек, живущий в вечном страхе, — больше не человек.

Так что очень приветствую практику этих вот посылок в РФ — кто бы за этим не стоял (это уже не так важно — важен эффект). Террориста невозможно переубедить. С теми, кто служит официально признанному международному преступнику — Путину, — с ними не должно быть никаких иных разговоров — только ликвидация и запугивание.

Источник: пост Левина в Telegram.