Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, як можна боротися із російським тероризмом

У Росії зараз до окремих військових "експертів", "філософів" і "військкорів" почали надходити посилки із золотими бюстами, як той, який презентували ліквідованому пропагандисту Владлену Татарському. (До речі, це була блискуча акція, моя повага). Слід зазначити, що рівень нервозності та страху зростає. І це дуже добре.

Росія – держава терорист. Це було офіційно визнано Верховною Радою України; у різних формулюваннях назвали та визнали політичний режим у Росії терористичним Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Нідерланди, Словаччина, а також Парламентська асамблея Ради Європи, Парламентська асамблея НАТО та Європейський парламент.

У війні з тероризмом важливо знищувати не лише самих терористів — у разі російсько-української війни це солдат ЗС РФ, — а й пропагандистів та агітаторів. В Ізраїлі взагалі існує ціла методика та дисципліна зі знищення коренів терору, а не виконавців. Виконавці – це пил, а ось агітатори – це акумулятори терору.

Терор це страх. Тому терор перебивається тільки ще більшим страхом. Наприклад, "Моссад" ніколи не прагне знищити 99% цілей. Це й неможливо — та й часто не потрібне. Але ліквідуючи, скажімо, 10% (найнебезпечніших та найодіозніших), "Моссад" сіє атмосферу страху серед решти 90%. І це ключ: людина, яка живе у вічному страху, – більше не людина.

Тож дуже вітаю практику цих посилок у РФ — хто б за цим не стояв (це вже не так важливо — важливий ефект). Терориста неможливо переконати. З тими, хто служить офіційно визнаному міжнародному злочинцю — Путіну, — з ними не повинно бути жодних інших розмов — лише ліквідація та залякування.

Джерело: пост Левіна в Telegram.