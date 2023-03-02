Передается через рукопожатие: оккупантов в Энергодаре косит серьезное заболевание

Захватчики не соблюдают элементарные правиле гигиены

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области среди российских оккупантов произошла вспышка серьезного инфекционного заболевания. У всех заболевших наблюдается ряд одинаковых симптомов.

Заболевание, которое фиксируют у военнослужащих рф, вызвано несоблюдением элементарных правил гигиены. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление", ссылаясь на местные паблики в соцсетях.

Основные симптомы, на которые жалуются захватчики, включают в себя высокую температуру, слабость, головную боль, тошноту, жажду и к этому всему также может добавляться диарея.

Кроме того, инфекционное заболевание наблюдается не только у российских оккупантов, а и у коллаборантов в Энергодаре, так как оно передается даже через рукопожатие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в оккупированном Мелитополе произошла вспышка неизвестного заболевания среди местных жителей. Множество людей за последнее время обратились в медучреждения с одинаковыми симптомами. При этом местные эпидемиологи-изменники молчат об этой ситуации.