Передается через рукопожатие: оккупантов в Энергодаре косит серьезное заболевание
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Захватчики не соблюдают элементарные правиле гигиены
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области среди российских оккупантов произошла вспышка серьезного инфекционного заболевания. У всех заболевших наблюдается ряд одинаковых симптомов.
Заболевание, которое фиксируют у военнослужащих рф, вызвано несоблюдением элементарных правил гигиены. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление", ссылаясь на местные паблики в соцсетях.
Основные симптомы, на которые жалуются захватчики, включают в себя высокую температуру, слабость, головную боль, тошноту, жажду и к этому всему также может добавляться диарея.
Кроме того, инфекционное заболевание наблюдается не только у российских оккупантов, а и у коллаборантов в Энергодаре, так как оно передается даже через рукопожатие.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в оккупированном Мелитополе произошла вспышка неизвестного заболевания среди местных жителей. Множество людей за последнее время обратились в медучреждения с одинаковыми симптомами. При этом местные эпидемиологи-изменники молчат об этой ситуации.