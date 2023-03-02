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Передается через рукопожатие: оккупантов в Энергодаре косит серьезное заболевание

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
В Энергодаре вспышка неизвестного заболевания Новость обновлена 02 марта 2023, 10:10
В Энергодаре вспышка неизвестного заболевания

Захватчики не соблюдают элементарные правиле гигиены

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области среди российских оккупантов произошла вспышка серьезного инфекционного заболевания. У всех заболевших наблюдается ряд одинаковых симптомов.

Заболевание, которое фиксируют у военнослужащих рф, вызвано несоблюдением элементарных правил гигиены. Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление", ссылаясь на местные паблики в соцсетях.

Основные симптомы, на которые жалуются захватчики, включают в себя высокую температуру, слабость, головную боль, тошноту, жажду и к этому всему также может добавляться диарея.

Кроме того, инфекционное заболевание наблюдается не только у российских оккупантов, а и у коллаборантов в Энергодаре, так как оно передается даже через рукопожатие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в оккупированном Мелитополе произошла вспышка неизвестного заболевания среди местных жителей. Множество людей за последнее время обратились в медучреждения с одинаковыми симптомами. При этом местные эпидемиологи-изменники молчат об этой ситуации.

Теги:
#Эпидемия #Запорожская область #Энергодар #Заболевание #Оккупанты