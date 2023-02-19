Глобальное потепление несет еще одну угрозу: миллиардам людей грозит вспышка малярии

Комары занимают ранее недоступные им ареалы обитания и приносят с собой опасные заболевания

Глобальное потепление не только может отправить под воду сразу несколько стран мира, но и грозит распространением опасных болезней.

Как сообщает Science Alert, комары рода Anopheles, которые являются разносчиками малярии, из-за потепления распространяют свой ареал обитания почти на пять километров в год.

К такому выводу пришел биолог Джорджтаунского университета (Вашингтон, США) Колин Карлсон и его коллеги, которые проанализировали пределы ареала 22 видов комаров этого рода с 1898 по 2016 год.

За этот период средняя температура воздуха на Земле поднялась на 1,2 градуса.

В итоге ученые пришли к выводу, что ежегодно эти комары распространяют ареал обитания на юг примерно на 4,7 километра, а также поднимаются в небо на 6,5 метра.

Тем самым за указанный промежуток времени, малярийные комары продвинулись почти на 500 километр ближе к Южному полюсу. И хоть благодаря крыльям и порывам ветра эти насекомые могут перемещаться на десятки километров за ночь, однако они очень чувствительны к температуре воздуха.

Стоит отметить, что ученые исследовали только движение комаров рода Anopheles, однако они подчеркивают, что комары других родов вроде Aedes тоже находятся в движении. Эти насекомые являются распространителями инфекционных заболеваний вроде денге, чикунгуньи и вируса Зика.

Тем самым миллиарды человек вскоре могут столкнуться с новыми вызовами, которые несут с собой эти "непрошенные гости".

Как сообщалось ранее, глобальное потепление также может привести к массовому вымиранию живых организмов.