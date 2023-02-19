Глобальне потепління несе ще одну загрозу: мільярдам людей загрожує спалах малярії

Комари займають раніше недоступні їм ареали проживання і приносять із собою небезпечні захворювання

Глобальне потепління не лише може відправити під воду одразу кілька країн світу, а й загрожує поширенням небезпечних хвороб.

Як повідомляє Science Alert, комарі роду Anopheles, які є розносниками малярії, через потепління поширюють свій ареал проживання майже на п’ять кілометрів на рік.

Такого висновку дійшов біолог Джорджтаунського університету (Вашингтон, США) Колін Карлсон та його колеги, які проаналізували межі ареалу 22 видів комарів цього роду з 1898 по 2016 рік.

За цей період середня температура повітря Землі піднялася на 1,2 градуса.

У результаті вчені дійшли висновку, що щороку ці комарі поширюють ареал проживання на південь приблизно на 4,7 кілометра, а також піднімаються в небо на 6,5 метра.

Тим самим за вказаний проміжок часу, малярійні комарі просунулися майже на 500 кілометрів ближче до Південного полюса. І хоч завдяки крилам та поривам вітру ці комахи можуть переміщатися на десятки кілометрів за ніч, проте вони дуже чутливі до температури повітря.

Варто зазначити, що вчені досліджували лише рух комарів роду Anopheles, проте вони підкреслюють, що комарі інших родів на кшталт Aedes також перебувають у русі. Ці комахи є розповсюджувачами інфекційних захворювань на кшталт денге, чикунгуньї та вірусу Зіка.

Тим самим мільярди людей невдовзі можуть зіткнутися з новими викликами, які несуть із собою ці "непрохані гості".

Як повідомлялося раніше, глобальне потепління також може призвести до масового вимирання живих організмів.