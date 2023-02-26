Врачи не могут поставить диагноз: в Мелитополе бушует неизвестный вирус, а эпидемиологи молчат

Большое количество людей с одинаковыми симптомами обратились в поликлинику

Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области бушует неизвестный вирус. Множество людей обратились в медучреждения с подобными жалобами, однако поставить точный диагноз им не могут.

Как сообщает "РИА-Мелитополь", местные эпидемиологи-изменники молчат об этой ситуации, а сами жители предполагают, что в городе началась эпидемия мутированного коронавируса.

За последнее время в поликлиники массово стали обращаться горожане с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Симптомы у многих схожи: температура 39 и выше держится на протяжении нескольких дней или недели и сбить ее не получается, боль в груди и сильный кашель, ломота в теле и слабость. При этом, с такими симптомами обращаются и взрослые и дети. Однако обоняние и вкус люди не теряют.

В материале отмечается, что мелитопольский эпидемиолог бывший санитарный врач Мелитопольского района Андрей Мануйленко, дослужившийся до главного санитарного врача Запорожской области за оккупантов, сейчас молчит о том, что происходит в городе.

В таких случаях, как правило, горожан предупреждают о вирусном заболевании, однако сейчас это проходит "тихо". То есть школы и детские сады закрывают на карантин, не сообщая причины. Родителям в чатах пишут лишь о том, когда занятия будут возобновлены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Северной Америке ученые обнаружили "вымершие" коронавирусы. По их предположениям, вирус, вызывающий ковид, продолжает мутировать и адаптироваться по сей день.