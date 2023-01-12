"Выпустили Кракена": новый штамм коронавируса в россии вызвал шутки в сети

Женщина, которая подцепила вирус, даже не представляет, где могла им заразиться

Новый подвид коронавирусной инфекции "Кракен", который считается самым опасным среди штамма "Омикрон", впервые обнаружили в октябре 2022 года в США. Такое название он получил в честь морского чудовища из скандинавской мифологии. Сейчас этот штамм активно распространяется по Европе и уже успел добраться до россии.

Как сообщили в пресс-службе российского госпотребнадзора, первый случай заражения новым субвариантом "Омикрона" уже зафиксирован ви Пензенской области. Им заболела 32-летняя женщина, которая в течение пяти дней переносила инфекцию в легкой форме. Пока точно неизвестно, где именно россиянка могла подцепить новый штамм, ведь за границей она не была и в ее окружении нет ни одного больного коронавирусом человека.

Информация об обнаружении в россии нового опасного ковида вызвала ряд насмешек в сети. Пользователи бурно обсуждают происшествие и откровенно удивляются тому, откуда у головах ученых берутся такие названия для вновь обнаруженных болезней. Многие вспоминают мифического "Кракена" из саги "Пираты Карибского моря".

Есть и те, кто саркастически шутит, что вирус могли перенести в россию украинские беспилотники, ведь именно на территории Украины якобы имеется большое количество американских биолабораторий, где создают ковидные вирусы. Среди симптомов до сих пор неизвестного заболевания шутливо относят желание отращивать чуб и есть сало.

Другие пользователи иронизируют, что новый штамм может распространяться через комментарии из украинского сегмента сети в российский.

Напомним, в декабре 2022 года новый штамм коронавирусной инфекции добрался до Украины. Тогда инфекция была обнаружена сразу у шести человек, представители Минздрава объяснили, чего украинцам ждать от болезни и стоит ли паниковать из-за ее распространения.