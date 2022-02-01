"Омикрон" угрожает всем без исключения: топ-7 фактов о новом вирусе от экспертов

Можно ли заболеть "Омикроном" повторно и действительно ли болезнь протекает в более легкой форме — ответы на эти вопросы дали в Минздраве и ООН

Украину атакует новый штамм коронавируса "Омикрон", которым могут инфицироваться все без исключения: и привитые украинцы, и те, кто болел другими мутациями ковида ранее. Только по состоянию на 1 февраля в Украине всего за сутки заболело 30 768 человек, и, судя по прогнозу Минздрава, за этот месяц инфицируется около миллиона наших сограждан.

В связи с тем, что болезнь угрожает всем, а сеть пестрит различными фейками об "Омикроне", "Телеграф", опираясь на официальную информацию Минздрава и ООН, собрал главные ответы на столь волнующие многих вопросы.

1. Как распознать "Омикрон" по симптомам?

Согласно информации Минздрава, главными проявлениями нового штамма ковида являются:

насморк (73%);

головная боль (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

У некоторых пациентов также может наблюдаться и боль в ушах. Кашель и потеря обоняния при "Омикроне" — отнюдь не главные симптомы.

Естественно, только лишь по симптомам распознать ковид нельзя. Стоит обратиться к доктору и сдать ПЦР или экспресс-тест в лаборатории.

2. Когда может проявиться болезнь после контакта с больным "Омикроном"?

Данная мутация проявляется уже через 72 часа после заражения — это гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы.

3. Вирус протекает в более легкой форме и менее опасен?

В ООН согласны с тем, что штамм переносится легче, чем "Дельта"-вариант, однако его не стоит считать более легкой формой. Тяжелые случаи тоже есть, и из-за количества заражений увеличится и количество пациентов в больницах.

4. Вакцины не помогают?

Действительно, современные вакцины не спасают на 100% от заражения "Омикроном", однако могут предотвратить тяжелое течение болезни. Для максимально эффективной защиты медики призывают делать третью дозу — бустерную.

5. Является ли температура обязательным симптомом болезни и как с ней бороться?

Медики едины во мнении, что "Омикрон" может протекать как с лихорадкой до 40 градусов, так и с субфебрильной температурой чуть выше 37-ми, так и вообще без нее. В Минздраве советуют не дожидаться высоких отметок на градусниках, и сбивать жар "Парацетамолом".

6. Можно ли заболеть этим штаммом повторно?

Да, риск повторного заражения – реинфекции — выше, если сравнивать в предыдущими штаммами. Для "Омикрона" он более чем в 5 раз выше и составляет 13%.

7. Как защититься от "Омикрона"?

вакцинироваться бустерной дозой;

придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;

мыть руки и пользоваться антисептиками;

носить маски;

избегать столпотворений;

проветривать помещения;

на улице не стоит касаться лица до тех пор, пока руки будут не продезинфицированы;

термически обрабатывать продукты.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине количество смертей от коронавируса за время пандемии преодолело показатель в 100 тысяч человек. Также с конца января в стране расширился список сотрудников, которых могут отстранить от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса.