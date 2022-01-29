Укр

COVID-19 убил уже больше 100 тысяч украинцев: какие регионы понесли наибольшие потери

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Коронавирус унес 100 031 жизнь Новость обновлена 29 января 2022, 11:49
Коронавирус унес 100 031 жизнь

Столица оказалась не на первом месте.

Коронавирус в Украине бьет негативные рекорды за все время пандемии — суточная заболеваемость возросла до свыше 37 тысяч человек. Общее количество заболевших превысило 4 млн, а летальных исходов уже больше 100 тысяч.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество смертей в последний день зарегистрировали на Сумщине, но не она в лидерах по показателям за все время.

Максимальное количество летальных исходов от коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской области — 9138 человек. Такое количество людей живет в крупном поселке городского типа или небольшом городе. Например, в г. Тысменица в Ивано-Франковской области — чуть больше 9 тысяч жителей.

Свыше пяти тысяч умерших также в Киеве — 8481 случай,

в Харьковской области — 6570,

во Львовской области — 6197,

в Одесской области — 5713,

в Запорожской области — 5502,

в Донецкой области — 5298.

Меньше всего умерших в Кировоградской области — 1648 человек.

Статистика коронавируса по регионам
Статистика коронавируса по регионам

На увеличение количества больных в Украине мог повлиять штамм "Омикрон", который уже стал доминирующим во многих странах. Эта версия коронавируса отличается более сильной заразностью и тем, что ею инфицируется много переболевших.

Ранее "Телеграф" писал про введение в Украине бустерной дозы от коронавируса для всех желающих. Врач рассказал, зачем это нужно.

Теги:
#Смерть #Коронавирус #Covid-19
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