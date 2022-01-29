COVID-19 убил уже больше 100 тысяч украинцев: какие регионы понесли наибольшие потери
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 43
Столица оказалась не на первом месте.
Коронавирус в Украине бьет негативные рекорды за все время пандемии — суточная заболеваемость возросла до свыше 37 тысяч человек. Общее количество заболевших превысило 4 млн, а летальных исходов уже больше 100 тысяч.
Согласно данным Минздрава, наибольшее количество смертей в последний день зарегистрировали на Сумщине, но не она в лидерах по показателям за все время.
Максимальное количество летальных исходов от коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской области — 9138 человек. Такое количество людей живет в крупном поселке городского типа или небольшом городе. Например, в г. Тысменица в Ивано-Франковской области — чуть больше 9 тысяч жителей.
Свыше пяти тысяч умерших также в Киеве — 8481 случай,
в Харьковской области — 6570,
во Львовской области — 6197,
в Одесской области — 5713,
в Запорожской области — 5502,
в Донецкой области — 5298.
Меньше всего умерших в Кировоградской области — 1648 человек.
На увеличение количества больных в Украине мог повлиять штамм "Омикрон", который уже стал доминирующим во многих странах. Эта версия коронавируса отличается более сильной заразностью и тем, что ею инфицируется много переболевших.
Ранее "Телеграф" писал про введение в Украине бустерной дозы от коронавируса для всех желающих. Врач рассказал, зачем это нужно.