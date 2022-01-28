Переболевшие коронавирусом массово заражаются снова "Омикроном": кто в группе риска

Болезнь быстро распространяется из-за своей заразности и инфицирует людей, уже успевших излечиться от ковида

Новооткрытый штамм коронавирусной инфекции под названием "Омикрон", который несколько месяцев назад впервые обнаружили в Южной Африке, продолжает активно "захватывать" мир, демонстрируя все большую заразность по сравнению с уже известной Дельтой. Согласно результатам исследований, две трети пациентов, у которых обнаружена именно новая мутация, уже болели ковидом.

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Как сообщает издание BBC, такие выводы были получены на базе опытов React, где на вопросы тестов ответили тысячи жителей Англии.

Сейчас ученые, прежде всего, пытаются выяснить, кто находится в зоне наибольшего риска подхватить коронавирус во второй раз. Однако те данные, которые уже были получены, свидетельствуют, что наиболее уязвимыми к "Омикрону" медицинские работники, большие семьи, где все члены живут под одной крышей, и другие граждане, постоянно находящиеся в большом скоплении людей.

По мнению ученых, это происходит из-за большой заразности мутированного штамма, который, на первый взгляд, может показаться обычной простудой. Поэтому, почувствовав у себя проявления ОРВИ, люди не спешат проходить ковид-тестирование, чтобы обнаружить у себя инфекцию и продолжают жить полноценной жизнью, делясь болезнью с другими.

Согласно имеющимся данным, также известно, что двое из каждых трех, а это 65% инфицированных реципиентов, сообщали, что ранее они уже имели положительный результат на коронавирус. При этом большинство из них инфицировались повторно.

Также в React отметили, что сейчас быстро растет среди детей, которая продолжает постепенно увеличиваться после начала обучения в школах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представители Минздрава озвучили новый прогноз относительно новой волны коронавирусной инфекции в Украине. Согласно данным специалистов ведомства, "Омикрон" может "зацепить" около миллиона украинцев.