Врач объяснил, кому нужно делать бустерную дозу вакцины от коронавируса

Украинцы могут уколоть бустерную дозу вакцины от COVID-19 спустя 6-9 месяцев после проведения второй прививки

Бустерная доза вакцины от коронавируса поможет продлить срок действия иммунитета, который на фоне появления новых штаммов, в частности варианта "Омикрон", может снижаться. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко.

"Бустер" от COVID-19 могут получить все люди, у которых срок после вакцинации составляет более 6-9 месяцев. По словам врача, наблюдается тенденция к снижению иммунной защиты со временем после полного прививочного курса. Так что с помощью "бустера" можно повысить эффективность.

"Вакцинироваться дополнительно нужно всем людям, у которых нет противопоказаний к этому, так же группам риска. Ведь все-таки мы имеем снижение иммунитета в ответ на те же новые штаммы, и вакцина в полной мере не может обеспечить длительный иммунитет на фоне мутаций, которые у нас сейчас возникают", — рассказал Пономаренко.

Врач отметил, что ковидом в Украине болеют и вакцинированные, но эти пациенты имеют менее тяжелое течение болезни и обычно не нуждаются в интенсивной помощи и лечении. Слова медика подтверждает и статистика Министерства здравоохранения. По данным ведомства, за четвертый квартал прошлого года почти 95% умерших в результате заболеваемости COVID-19 в Украине не были вакцинированы.

Читайте также: Категория Украина Третья доза вакцины от COVID: как записаться и какие препараты используют Вакцинация от коронавируса в Украине проходит уже почти год и за это время привились хотя бы раз 14,7 млн граждан.

Заметим, что следует различать бустерную и дополнительную дозу вакцины. В последнем случае прививка показана категориям людей с определенными сопутствующими заболеваниями. Как информирует Министерство здравоохранения, дополнительная доза необходима людям, у которых из-за проблем с иммунитетом могла не сформироваться необходимая защита после двух доз вакцины от COVID-19.

По данным министерства, в нашей стране бустерную дозу вакцины от коронавируса получили уже более 100 тысяч человек.

Как сообщал ранее "Телеграф", в Украине вакцинированные граждане имеют возможность получить 1000 гривен в рамках программы "еПоддержка". За "ковидные" деньги украинцы покупают билеты на авиа- и железнодорожный транспорт, книги, абонементы в спортзалах. Но теперь разрешено тратить эти средства на лекарства, хотя такая возможность предусмотрена только для людей пенсионного возраста.