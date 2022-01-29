Украина третий день бьет рекорды заболеваемости COVID-19 за всю пандемию: заразилось уже 4 млн человек
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Больше всего новых больных во Львове, Одессе и Ивано-Франковске
На утро субботы, 29 января, Украина третий день подряд побила рекорд новых случаев коронавируса за всю пандемию, несмотря на то, что к выходным заболеваемость должна была бы снизиться.
Об этом можно судить по свежей сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".
За прошлые сутки в Украине зафиксировали:
- 37 351 новых случаев (вчера было 34 408);
- 3 340 госпитализированных (3 342 днем ранее);
- 149 смертей (144 накануне);
- 7 163 выздоровевших (6 142 вчера).
Больше всего новых случаев пришлось на Львовскую (3 791), Одесскую (2 598) и Ивано-Франковскую (2 572) области.
Наибольшее число смертей выпало на Сумскую (15), Львовскую (12), Тернопольскую, Запорожскую и Киевскую (по 10 летальных случаев) области.
Примечательно, что всего с начала пандемии коронавирусом заразилось суммарно уже более 4 млн украинцев, в то время как 100 тысяч граждан болезнь не пережили.
Стоит заметить, что с начала января в Украине рекордно подскочила заболеваемость коронавирусом, и за последние два дня уже дважды обновился суточный максимум новых зарегистрированных случаев COVID-19 за всю пандемию.
При этом интересно, что смертность и число госпитализированных пациентов растет намного меньшими темпами. Это можно объяснить тем, что в Украине сейчас циркулирует штамм "Омикрон", который заразнее предыдущих, но реже имеет осложнений.
Ранее "Телеграф" писал, как отличить по симптомам штамм "Омикрон" от гриппа или "Дельты".
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