Україна третій день б’є рекорди захворюваності COVID-19 за всю пандемію: заразилося вже 4 млн людей
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Найбільше нових хворих у Львові, Одесі та Івано-Франківську
На ранок суботи, 29 січня, Україна третій день поспіль побила рекорд нових випадків коронавірусу за всю пандемію, незважаючи на те, що до вихідних захворюваність мала б знизитися.
Про це можна судити за новим зведенням МОЗ, повідомляє "Телеграф".
Минулої доби в Україні зафіксували:
- 37 351 новий випадок (вчора було 34 408);
- 3 340 госпіталізованих (3 342 днем раніше);
- 149 смертей (144 напередодні);
- 7 163 одужалих (6 142 вчора).
Найбільше нових випадків припало на Львівську (3 791), Одеську (2 598) та Івано-Франківську (2 572) області.
Найбільше смертей випало на Сумську (15), Львівську (12), Тернопільську, Запорізьку та Київську (по 10 летальних випадків) області.
Примітно, що всього з початку пандемії коронавірусом заразилося сумарно вже понад 4 млн українців, тоді як 100 тисяч громадян хворобу не пережили.
Варто зауважити, що з початку січня в Україні рекордно підскочила захворюваність на коронавірус, і за останні два дні вже двічі оновився добовий максимум нових зареєстрованих випадків COVID-19 за всю пандемію.
При цьому цікаво, що смертність та кількість госпіталізованих пацієнтів зростає набагато меншими темпами. Це можна пояснити тим, що в Україні зараз циркулює штам "Омікрон", який заразніший за попередні, але рідше має ускладнення.
Раніше "Телеграф" писав, як відрізнити за симптомами штам "Омікрон" від грипу або "Дельти".
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