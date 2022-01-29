Україна третій день б’є рекорди захворюваності COVID-19 за всю пандемію: заразилося вже 4 млн людей

Найбільше нових хворих у Львові, Одесі та Івано-Франківську

На ранок суботи, 29 січня, Україна третій день поспіль побила рекорд нових випадків коронавірусу за всю пандемію, незважаючи на те, що до вихідних захворюваність мала б знизитися.

Про це можна судити за новим зведенням МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Минулої доби в Україні зафіксували:

37 351 новий випадок (вчора було 34 408);

новий випадок (вчора було 34 408); 3 340 госпіталізованих (3 342 днем раніше);

госпіталізованих (3 342 днем раніше); 149 смертей (144 напередодні);

смертей (144 напередодні); 7 163 одужалих (6 142 вчора).

Найбільше нових випадків припало на Львівську (3 791), Одеську (2 598) та Івано-Франківську (2 572) області.

Найбільше смертей випало на Сумську (15), Львівську (12), Тернопільську, Запорізьку та Київську (по 10 летальних випадків) області.

Примітно, що всього з початку пандемії коронавірусом заразилося сумарно вже понад 4 млн українців, тоді як 100 тисяч громадян хворобу не пережили.

Ситуація з коронавірусом по регіонах

Варто зауважити, що з початку січня в Україні рекордно підскочила захворюваність на коронавірус, і за останні два дні вже двічі оновився добовий максимум нових зареєстрованих випадків COVID-19 за всю пандемію.

Динаміка зростання захворюваності COVID-19 в Україні у січні

При цьому цікаво, що смертність та кількість госпіталізованих пацієнтів зростає набагато меншими темпами. Це можна пояснити тим, що в Україні зараз циркулює штам "Омікрон", який заразніший за попередні, але рідше має ускладнення.

Раніше "Телеграф" писав, як відрізнити за симптомами штам "Омікрон" від грипу або "Дельти".