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Абсолютный максимум: Украина второй день подряд обновляет рекорд заболеваемости коронавирусом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Статистика коронавируса в Украине 28 января Новость обновлена 28 января 2022, 08:48
Статистика коронавируса в Украине 28 января

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели более 5,5 тысячи детей.

В Украине в пятницу, 28 января, зафиксировали абсолютный рекорд по суточному количеству больных коронавирусом за все время пандемии — 34 408 новых случаев. Значительная часть больных пришлась на детей — 5 531 случай, а заболевших медработников за сутки было 808.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине было:

  • 34 408 новых случаев (вчера было 32 393);
  • 3 342 госпитализированных (3 016 днем ранее);
  • 144 летальных исхода (154 накануне);
  • 6 142 выздоровевших (5 237 вчера).

Антилидером заболеваемости в регионах с приростом в 2807 новых случаев стала Ивано-Франковская область, перешедшая в красную зону карантина. Высокий уровень заболеваемости наблюдается также во Львовской (2793), Одесской (2406) областях и Киеве (2384).

При этом количество летальных исходов за сутки было самым высоким в Днепропетровской (12) и Винницкой (11) областях.

За сутки прививки от коронавируса получили 81 098 человек, из них первую дозу — 28 185 человек, вторую дозу — 27 228, дополнительную дозу ввели 705 человек, а бустерную — 24 980.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 980 610 человек;
  • поправилось – 3 608 094 человека;
  • летальных исходов – 99 882;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 848 132.

Напомним, что предыдущий антирекорд заболеваемости был в Украине днем ранее, когда статистика показала 32 393 новых случаев. В Министерстве здравоохранения еще несколько дней назад заявили, что началась новая вспышка коронавируса в Украине. А врач-инфекционист Леся Радковская считает, что причинами этого стали вероятно активные празднования новогодних праздников, посещение родственников и знакомых.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Статистика коронавируса в Украине 28 января
Украина
Абсолютный максимум: Украина второй день подряд обновляет рекорд заболеваемости коронавирусом
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