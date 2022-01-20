В Украине официально признали вспышку COVID-19: где ситуация хуже всего

Говорить об окончании коронавирусной пандемии пока не приходится

В четверг, 20 января, в Украине официально подтвердили начало новой волны коронавирусной болезни. Подобные заявления ярко иллюстрирует увеличение количества заболевших, которое фиксируется в стране последние несколько дней.

Информацию о вспышке "короны" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Украинская правда".

По его словам, последние данные ковидной статистики являются прямым доказательством того, что Украина "вошла" в новую волну заболеваемости. При этом больше всего обеспокоенности вызывают западные регионы страны.

Как объяснил Ляшко, сейчас рассматривается вопрос над введением "красной" зоны карантина на территории Ивано-Франковщины. На такой шаг планируют пойти из-за весьма сложной ситуации с количеством подхвативших COVID-19 в области. Напомним, что только за прошлые сутки здесь заболело 2 777 человек.

Статистика заболеваемости по дням на Ивано-Франковщине

Согласно статистике, за последние три дня в Ивано-Франковской области значительно ухудшились показатели динамики госпитализаций. На утро 20 января они и вовсе достигли отметки 108,4%.

Также, по словам Виктора Ляшко, ухудшение ситуации также фиксируют в Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях.

Статистика Минздрава по областям на 20 января

Напомним, что на данный момент в Украине нет регионов в "красной" зоне, хотя Минздрав уже и направил документы о смене зонирования на Ивано-Франковщине в Кабмин. "Телеграф" же рассказывал, какие области являются "оранжевыми" и какие ограничения в них действуют.

Также мы писали о том, как в нашей стране обстоит ситуация со смертностью от "короны". Спойлер — огромный процент людей, скончавшихся от болезни, не был вакцинирован.