"Омикроном" заболеют все: как отличить симптомы нового штамма от "Дельты" и гриппа
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Новая мутация коронавируса похожа на предыдущие, однако на смену старым симптомам приходят новые
В Украине все чаще диагностируют новый штамм ковида "Омикрон", однако наряду с ним продолжают курсировать и другие вирусы, в частности — мутация "Дельта" и грипп.
В Минздраве ответили, как отличить новую болезнь, которой рискуют заболеть все, от других и назвали главные симптомы.
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В частности, основные проявления "Омикрона" в процентном соотношении выглядят так:
- насморк (73%);
- головная боль (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боль в горле (59,6%).
У некоторых пациентов также может наблюдаться и боль в ушах. Кашель и потеря обоняния при "Омикроне" — отнюдь не главные симптомы.
Еще одним отличием является то, что данная мутация проявляется уже через 72 часа после заражения, в то время, как "Дельта" — зачастую только на пятый день.
В отличие от вышеуказанного штамма его предшественник — "Дельта" — развивается чуть медленнее и проявляется такими же признаками, однако есть и дополнительные симптомы:
- кашель (43,5%);
- хриплый голос (35,7%);
- озноб или дрожь (30%);
- лихорадка (29,4%);
- потеря или искажение обоняния (23,7%).
И если при ковиде температура может вовсе отсутствовать или же подниматься спустя несколько дней после появления симптомов, при гриппе, говорят медики, картина иная. Болезнь сразу же проявляется высокой температурой и лишь после этого через время появляется симптоматика: насморк, кашель, боли в горле и так далее.
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Ранее мы сообщали, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детворы.
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