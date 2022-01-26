"Омикроном" заболеют все: как отличить симптомы нового штамма от "Дельты" и гриппа

Новая мутация коронавируса похожа на предыдущие, однако на смену старым симптомам приходят новые

В Украине все чаще диагностируют новый штамм ковида "Омикрон", однако наряду с ним продолжают курсировать и другие вирусы, в частности — мутация "Дельта" и грипп.

В Минздраве ответили, как отличить новую болезнь, которой рискуют заболеть все, от других и назвали главные симптомы.

В частности, основные проявления "Омикрона" в процентном соотношении выглядят так:

- насморк (73%);

- головная боль (67,5%);

- усталость (63,5);

- чихание (60%);

- боль в горле (59,6%).

У некоторых пациентов также может наблюдаться и боль в ушах. Кашель и потеря обоняния при "Омикроне" — отнюдь не главные симптомы.

Еще одним отличием является то, что данная мутация проявляется уже через 72 часа после заражения, в то время, как "Дельта" — зачастую только на пятый день.

В отличие от вышеуказанного штамма его предшественник — "Дельта" — развивается чуть медленнее и проявляется такими же признаками, однако есть и дополнительные симптомы:

- кашель (43,5%);

- хриплый голос (35,7%);

- озноб или дрожь (30%);

- лихорадка (29,4%);

- потеря или искажение обоняния (23,7%).

И если при ковиде температура может вовсе отсутствовать или же подниматься спустя несколько дней после появления симптомов, при гриппе, говорят медики, картина иная. Болезнь сразу же проявляется высокой температурой и лишь после этого через время появляется симптоматика: насморк, кашель, боли в горле и так далее.

Ранее мы сообщали, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детворы.