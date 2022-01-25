Страдают больше: врач предостерег об уязвимости детей к "Омикрону"
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Коварство штамма коронавируса "Омикрон" в том, что его симптомы очень похожи на обычную ОРВИ
Штамм коронавируса "Омикрон", который уже циркулирует и в Украине, сильнее бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко.
Самые распространенные симптомы штамма "Омикрон"
По словам врача, "Омикрон" по симптомам почти не отличается от обычных ОРВИ и гриппа. Среди таких симптомов медик выделяет:
- заложенность носа,
- боль в горле,
- насморк.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения предупреждают о таких распространенных проявлениях "Омикрона", как:
- головная боль,
- усталость,
- чиханье.
"То есть это может быть все, что наблюдается при обычной ОРВИ. Имея какие-либо симптомы, проявления респираторной инфекции нужно обращаться к семейному врачу и проводить тестирование на инфицирование коронавирусной инфекцией", — призывает инфекционист.
"Омикрон" у детей
В отличие от предыдущих штаммов коронавирусной инфекции новый вариант "Омикрон" оказался более опасным для несовершеннолетних. По словам врача, именно при "Омикроне" наблюдается заражение детей.
"Как свидетельствует статистика Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза, маленькие дети страдают от этого штамма немного больше", — сообщил Пономаренко.
О том, является ли "Омикрон" более агрессивным для взрослых, по мнению врача, можно будет сказать со временем. По словам Пономаренко, пока в Украине превалирует штамм "Дельта".
Новая волна коронавируса в Украине в 2022 году
Подъем заболеваемости COVID-19 в Украине, по мнению медика, вероятно вызван чрезмерными контактами во время праздников. По словам врача, в настоящее время в нашей стране циркулируют как "Дельта-вариант", так и штамм "Омикрон".
"По поводу тяжести и продолжительности текущей волны ответить сложно, — отметил Пономаренко. — Но мы видим такую тенденцию, что где-то два месяца, наверное, нужно будет работать в напряженном режиме. Ожидаем через две недели значительный подъем госпитализаций и увеличение числа случаев в большом количестве раз".
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве озвучили прогноз по новому всплеску коронавирусного заболевания в Украине. По данным экспертов, уже в следующем месяце инфицироваться штаммом "Омикрон" могут около миллиона украинцев.
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