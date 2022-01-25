Страдают больше: врач предостерег об уязвимости детей к "Омикрону"

Коварство штамма коронавируса "Омикрон" в том, что его симптомы очень похожи на обычную ОРВИ

Штамм коронавируса "Омикрон", который уже циркулирует и в Украине, сильнее бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко.

Самые распространенные симптомы штамма "Омикрон"

По словам врача, "Омикрон" по симптомам почти не отличается от обычных ОРВИ и гриппа. Среди таких симптомов медик выделяет:

заложенность носа,

боль в горле,

насморк.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения предупреждают о таких распространенных проявлениях "Омикрона", как:

головная боль,

усталость,

чиханье.

"То есть это может быть все, что наблюдается при обычной ОРВИ. Имея какие-либо симптомы, проявления респираторной инфекции нужно обращаться к семейному врачу и проводить тестирование на инфицирование коронавирусной инфекцией", — призывает инфекционист.

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"Омикрон" у детей

В отличие от предыдущих штаммов коронавирусной инфекции новый вариант "Омикрон" оказался более опасным для несовершеннолетних. По словам врача, именно при "Омикроне" наблюдается заражение детей.

"Как свидетельствует статистика Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза, маленькие дети страдают от этого штамма немного больше", — сообщил Пономаренко.

О том, является ли "Омикрон" более агрессивным для взрослых, по мнению врача, можно будет сказать со временем. По словам Пономаренко, пока в Украине превалирует штамм "Дельта".

Новая волна коронавируса в Украине в 2022 году

Подъем заболеваемости COVID-19 в Украине, по мнению медика, вероятно вызван чрезмерными контактами во время праздников. По словам врача, в настоящее время в нашей стране циркулируют как "Дельта-вариант", так и штамм "Омикрон".

"По поводу тяжести и продолжительности текущей волны ответить сложно, — отметил Пономаренко. — Но мы видим такую тенденцию, что где-то два месяца, наверное, нужно будет работать в напряженном режиме. Ожидаем через две недели значительный подъем госпитализаций и увеличение числа случаев в большом количестве раз".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минздраве озвучили прогноз по новому всплеску коронавирусного заболевания в Украине. По данным экспертов, уже в следующем месяце инфицироваться штаммом "Омикрон" могут около миллиона украинцев.