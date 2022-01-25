Укр

"Омикрон" угрожает каждому: как распознать болезнь по новым симптомам

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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"Омикрон" угрожает каждому: как распознать болезнь по новым симптомам Новость обновлена 25 января 2022, 12:13

Коронавирус теперь не проявляется кашлем и потерей обоняния: у нового ковида новые симптомы

В феврале "Омикрон", которым только 25 января заболело 19 118 наших сограждан, накроет нашу страну с небывалой силой. В Минздраве говорят, что всего за месяц инфицируется около миллиона украинцев. И, увы, под угрозой все: как привитые (хотя болезнь будет протекать легче), так и те, кто болел предыдущими штаммами коронавируса.

В Минздраве, напоминая основные симптомы "Омикрона", говорят, что при данной мутации люди реже жалуются на кашель: его фиксируют только в 43,5% случаев. Не показательна при данном штамме и потеря обоняния: этот симптом фиксируют только у четверти заразившихся.

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Однако распознать болезнь можно уже спустя 72 часа после заражения по таким признакам:

  • першение в горле;
  • боль в пояснице;
  • насморк и заложенность носа;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чихание;
  • обильное потоотделение в ночное время суток;
  • ломота в теле.

Впрочем, есть среди проявлений болезни и весьма нетипичный признак — специфическая дрожь тела с чувством холода. Об этом "Телеграфу" рассказала врач-инфекционист Львовской областной инфекционной клинической больницы Леся Радковская. По словам эксперта, болезнь действительно похожа по симптоматике на ОРВИ, поэтому при первых же ее проявлениях следует обратиться к семейному доктору.

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Ранее мы сообщали, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детворы.

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Теги:
#Минздрав #Симптомы #Коронавирус #Омикрон
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