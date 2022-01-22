Укр

Врач назвала специфический симптом "Омикрона" и нюанс при перенесении болезни детьми

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
922
В Украине обострилась ситуация с COVID-19. Фото: Reuters Новость обновлена 22 января 2022, 11:41
В Украине обострилась ситуация с COVID-19. Фото: Reuters

Симптомы штамма коронавируса "Омикрон", по мнению врача, можно спутать с обычным ОРВИ

Штамм коронавируса "Омикрон", который уже оброс мифами, похож по симптомам на ОРВИ, но имеет и особые признаки. Подробнее о новом штамме COVID-19 и его особенностях "Телеграф" расспросил врача-инфекциониста Львовской областной инфекционной клинической больницы Лесю Радковскую.

Симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

По словам инфекционистки, симптомы штамма "Омикрон" очень похожи на проявления ОРВИ. В частности, речь идет о таких симптомах, как:

  • насморк,
  • чихание,
  • головная боль,
  • боль в горле,
  • усталость,
  • кашель,
  • озноб,
  • лихорадка.

Среди нового симптома врач отметила специфическую дрожь тела с чувством холода. Кроме того, у больных все еще может наблюдаться потеря вкуса и обоняния.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

"При любых симптомах респираторной инфекции обратитесь к своему семейному врачу, а он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. Пока не будет результатов тестирования и если у вас есть симптомы, то, по возможности, соблюдайте режим самоизоляции", — рекомендует Радковская. .

Отличие "Омикрона" от штамма коронавируса "Дельта"

Врач сообщила, что штамм "Омикрон" имеет меньший инкубационный период, чем "Дельта-вариант", равный примерно 3 дням. И хотя новый штамм, по словам Радковской, легче при течении, но тоже может быть опасен для невакцинированных и групп риска. К тому же, "Омикрон", отметила медик, является наиболее заразным.

Радковская отметила, что фиксируются случаи повторного инфицирования коронавирусом, а также болеют вакцинированные против COVID-19.

"Поэтому важно делать бустерную дозу тем, кому уже можно, — добавила врач. — Вакцинированные переносят легче (симптомы незначительные, 2-3 дня) из опыта наблюдений пациентов и знакомых. Взрослые сейчас имеют относительно более легкое течение, чем дети. Детей больше лихорадит" .

Как защититься от штамма коронавируса "Омикрон"

Радковская напомнила, как защититься от инфицирования коронавирусом. По мнению врача, важно соблюдать простые правила :

  1. Заболел? Сиди дома или обратись к семейному врачу и сделай тест. Кроме ковида подобные симптомы есть у гриппа, который сейчас активен. Еще возможно заболевание "Флурона" (смесь гриппа и коронавируса).
  2. Медицинская маска, одноразовая и правильно надетая. Она должна плотно прилегать над носом и закрывать нос и рот.
  3. Мытье рук. Обязательно это делать после туалета, перед едой, после прихода домой/на работу/учебу. Когда нет возможности мыть руки водой с мылом, применяйте антисептик.
  4. Самоизоляция, если подтвердился коронавирус, и последующие действия согласно рекомендациям семейного врача

"Важен здравый смысл! Поскольку когда вы кашляете, у вас насморк, озноб, болит горло или же повысилась температура, то не списывайте на "продуло", "выпила холодную воду"… Если будете ходить на работу/обучение или в гости с такими симптомами, то вы инфицируете других", — подчеркнула врач.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Как ранее сообщал "Телеграф", в связи с распространением коронавирусной болезни в Украине начинают переходить на "красный" уровень некоторые регионы. Самый жесткий карантин уже установлен в Ивано-Франковской области. С 24 января там будут действовать новые ограничения эпидемиологической безопасности.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
В столице отмечают День Соборности Украины
Киев
Киевляне отмечают День Соборности "живой цепью" на мосту Патона: эксклюзивные фото с дрона
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В столице отмечают День Соборности Украины
Киевляне отмечают День Соборности "живой цепью" на мосту Патона: эксклюзивные фото с дрона
Дата публикации
Категория
Загорание произошло на чердаке
В Харькове горит университет: подробности (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Украинский город Харьков
Зеленский не слукавил, заявляя об угрозе захвата Россией Харькова, но это ловушка – эксперт
Дата публикации
Категория
Власти решили ограничить возможности ФОПов
Власть готовид геноцид ФОПов? Какая неприятность ждет малый бизнес и как ему можно помочь
Дата публикации
Категория
В Украине обострилась ситуация с COVID-19. Фото: Reuters
Врач назвала специфический симптом "Омикрона" и нюанс при перенесении болезни детьми