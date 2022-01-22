Врач назвала специфический симптом "Омикрона" и нюанс при перенесении болезни детьми

Симптомы штамма коронавируса "Омикрон", по мнению врача, можно спутать с обычным ОРВИ

Штамм коронавируса "Омикрон", который уже оброс мифами, похож по симптомам на ОРВИ, но имеет и особые признаки. Подробнее о новом штамме COVID-19 и его особенностях "Телеграф" расспросил врача-инфекциониста Львовской областной инфекционной клинической больницы Лесю Радковскую.

Симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

По словам инфекционистки, симптомы штамма "Омикрон" очень похожи на проявления ОРВИ. В частности, речь идет о таких симптомах, как:

насморк,

чихание,

головная боль,

боль в горле,

усталость,

кашель,

озноб,

лихорадка.

Среди нового симптома врач отметила специфическую дрожь тела с чувством холода. Кроме того, у больных все еще может наблюдаться потеря вкуса и обоняния.

"При любых симптомах респираторной инфекции обратитесь к своему семейному врачу, а он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. Пока не будет результатов тестирования и если у вас есть симптомы, то, по возможности, соблюдайте режим самоизоляции", — рекомендует Радковская. .

Читайте также: Категория Общество "Омикрон" в Украине грозит всем: симптомы нового коронавируса изменились Если раньше распознать ковид можно было по кашлю и потере обоняния, то теперь болезнь замаскировалась под ОРВИ

Отличие "Омикрона" от штамма коронавируса "Дельта"

Врач сообщила, что штамм "Омикрон" имеет меньший инкубационный период, чем "Дельта-вариант", равный примерно 3 дням. И хотя новый штамм, по словам Радковской, легче при течении, но тоже может быть опасен для невакцинированных и групп риска. К тому же, "Омикрон", отметила медик, является наиболее заразным.

Радковская отметила, что фиксируются случаи повторного инфицирования коронавирусом, а также болеют вакцинированные против COVID-19.

"Поэтому важно делать бустерную дозу тем, кому уже можно, — добавила врач. — Вакцинированные переносят легче (симптомы незначительные, 2-3 дня) из опыта наблюдений пациентов и знакомых. Взрослые сейчас имеют относительно более легкое течение, чем дети. Детей больше лихорадит" .

Как защититься от штамма коронавируса "Омикрон"

Радковская напомнила, как защититься от инфицирования коронавирусом. По мнению врача, важно соблюдать простые правила :

Заболел? Сиди дома или обратись к семейному врачу и сделай тест. Кроме ковида подобные симптомы есть у гриппа, который сейчас активен. Еще возможно заболевание "Флурона" (смесь гриппа и коронавируса). Медицинская маска, одноразовая и правильно надетая. Она должна плотно прилегать над носом и закрывать нос и рот. Мытье рук. Обязательно это делать после туалета, перед едой, после прихода домой/на работу/учебу. Когда нет возможности мыть руки водой с мылом, применяйте антисептик. Самоизоляция, если подтвердился коронавирус, и последующие действия согласно рекомендациям семейного врача

"Важен здравый смысл! Поскольку когда вы кашляете, у вас насморк, озноб, болит горло или же повысилась температура, то не списывайте на "продуло", "выпила холодную воду"… Если будете ходить на работу/обучение или в гости с такими симптомами, то вы инфицируете других", — подчеркнула врач.

Как ранее сообщал "Телеграф", в связи с распространением коронавирусной болезни в Украине начинают переходить на "красный" уровень некоторые регионы. Самый жесткий карантин уже установлен в Ивано-Франковской области. С 24 января там будут действовать новые ограничения эпидемиологической безопасности.