Врач назвала специфический симптом "Омикрона" и нюанс при перенесении болезни детьми
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 922
Симптомы штамма коронавируса "Омикрон", по мнению врача, можно спутать с обычным ОРВИ
Штамм коронавируса "Омикрон", который уже оброс мифами, похож по симптомам на ОРВИ, но имеет и особые признаки. Подробнее о новом штамме COVID-19 и его особенностях "Телеграф" расспросил врача-инфекциониста Львовской областной инфекционной клинической больницы Лесю Радковскую.
Симптомы штамма коронавируса "Омикрон"
По словам инфекционистки, симптомы штамма "Омикрон" очень похожи на проявления ОРВИ. В частности, речь идет о таких симптомах, как:
- насморк,
- чихание,
- головная боль,
- боль в горле,
- усталость,
- кашель,
- озноб,
- лихорадка.
Среди нового симптома врач отметила специфическую дрожь тела с чувством холода. Кроме того, у больных все еще может наблюдаться потеря вкуса и обоняния.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
"При любых симптомах респираторной инфекции обратитесь к своему семейному врачу, а он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. Пока не будет результатов тестирования и если у вас есть симптомы, то, по возможности, соблюдайте режим самоизоляции", — рекомендует Радковская. .
Отличие "Омикрона" от штамма коронавируса "Дельта"
Врач сообщила, что штамм "Омикрон" имеет меньший инкубационный период, чем "Дельта-вариант", равный примерно 3 дням. И хотя новый штамм, по словам Радковской, легче при течении, но тоже может быть опасен для невакцинированных и групп риска. К тому же, "Омикрон", отметила медик, является наиболее заразным.
Радковская отметила, что фиксируются случаи повторного инфицирования коронавирусом, а также болеют вакцинированные против COVID-19.
"Поэтому важно делать бустерную дозу тем, кому уже можно, — добавила врач. — Вакцинированные переносят легче (симптомы незначительные, 2-3 дня) из опыта наблюдений пациентов и знакомых. Взрослые сейчас имеют относительно более легкое течение, чем дети. Детей больше лихорадит" .
Как защититься от штамма коронавируса "Омикрон"
Радковская напомнила, как защититься от инфицирования коронавирусом. По мнению врача, важно соблюдать простые правила :
- Заболел? Сиди дома или обратись к семейному врачу и сделай тест. Кроме ковида подобные симптомы есть у гриппа, который сейчас активен. Еще возможно заболевание "Флурона" (смесь гриппа и коронавируса).
- Медицинская маска, одноразовая и правильно надетая. Она должна плотно прилегать над носом и закрывать нос и рот.
- Мытье рук. Обязательно это делать после туалета, перед едой, после прихода домой/на работу/учебу. Когда нет возможности мыть руки водой с мылом, применяйте антисептик.
- Самоизоляция, если подтвердился коронавирус, и последующие действия согласно рекомендациям семейного врача
"Важен здравый смысл! Поскольку когда вы кашляете, у вас насморк, озноб, болит горло или же повысилась температура, то не списывайте на "продуло", "выпила холодную воду"… Если будете ходить на работу/обучение или в гости с такими симптомами, то вы инфицируете других", — подчеркнула врач.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Как ранее сообщал "Телеграф", в связи с распространением коронавирусной болезни в Украине начинают переходить на "красный" уровень некоторые регионы. Самый жесткий карантин уже установлен в Ивано-Франковской области. С 24 января там будут действовать новые ограничения эпидемиологической безопасности.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-